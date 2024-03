OnePlus Ace 3V ufficiale con un look rinnovato e il nuovo Snapdragon 7+ Gen 3

La compagnia cinese ha annunciato un nuovo membro della gamma Ace, un dispositivo che strizza l’occhio ai flagship killer con un comparto tecnico che non ha nulla da invidiare ai modelli più blasonati. Ecco tutto quello che c’è da sapere su OnePlus Ace 3V tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato: il lancio è avvenuto in Cina ma parliamo di quello che dovrebbe essere futuro OnePlus Nord 5 (in arrivo nei mercati Global)!

OnePlus Ace 3V: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo flagship killer del brand

Design e display

Crediti: OnePlus

Come visto anche dalle immagini pubblicate prima del lancio, OnePlus Ace 3V rappresenta un cambio di rotta rispetto a Ace 2V/Nord 3. Il modulo fotografico è stato ridisegnato ed ora è presente un doppio sensore con un flash LED circolare in stile Meizu; il tutto è inserito in una cornice verticale. La cover posteriore è realizzata in vetro con micro curvature 2.8D mentre frontalmente trova spazio uno schermo AMOLED da 6,74″ 1.5K+ con refresh rate a 120 Hz e fino a 2.150 nit di luminosità di picco. Il lettore d’impronte digitali è posizionato sotto il display.

Crediti: OnePlus

Lo smartphone è caratterizzato da materiali premium, con il già citato pannello posteriore in vetro e bordi metallici; presente la certificazione IP65 contro polvere e acqua mentre il display presenta un particolare rivestimento che permette di sfruttare il touch anche a schermo bagnato. Non manca poi l’Alert Slider, il pulsante laterale tipico dei principali smartphone del brand (che consente di impostare le modalità Silenzioso e Vibrazione in un attimo).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: OnePlus

Mentre Xiaomi CIVI 4 Pro è il primo telefono al mondo con Snapdragon 8s Gen 3, anche al nuovo modello della serie Ace spetta un primato. Le specifiche tecniche di OnePlus Ace 3V, infatti, si basano sullo Snapdragon 7+ Gen 3: il SoC mid-range di ultima generazione è stato lanciato lo stesso giorno ed lo smartphone della casa cinese è il primo ad equipaggiarlo. Si tratta di un chipset che attinge a piene mani dalla soluzione high-end Snapdragon 8 Gen3: ritroviamo un core principale Cortex-X4 e il processo a 4 nm TMSC, con una particolare attenzione all’intelligenza artificiale grazie all’AI On-Device, ossia la presenza dell’AI direttamente lato hardware senza la necessità di collegarsi al cloud.

Non a caso il telefono ospita l’assistente AI Xiaobu, in grado di effettuare traduzioni in tempo reale (ad esempio); presenti anche varie funzionalità AI legate alle immagini e alla fotocamera. Ovviamente non mancano memorie top, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage UFS 4.0. La batteria è un’unità da 5.500 mAh con ricarica da 100W e un chip dedicato per la gestione dell’alimentazione.

Crediti: OnePlus

Tra le altre caratteristiche abbiamo il GPS a doppia frequenza, un sensore IR, un’antenna surround a 360° ed un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore extra-large. Il comparto fotografico si basa sul sensore principale Sony IMX882, soluzione da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS ed un ultra-grandangolare a supporto. Frontalmente, nel punch hole centrale, abbiamo una selfie camera da 16 MP.

OnePlus Ace 3V (presunto Nord 5) – Scheda tecnica

Crediti: OnePlus

Dimensioni 162,7 x 75,2 x 8,47 mm per 200 grammi

Certificazione IP65

Display AMOLED con curvatura 2.5D da 6,74″ 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 450 PPI, luminosità di picco di 2.150 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz, profondità colore a 10 bit

con curvatura 2.5D da (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a , 450 PPI, luminosità di picco di 2.150 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz, profondità colore a 10 bit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (9.149 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520) GPU Adreno 732

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, chip SuperVOOC S per la gestione della ricarica, sensore IR, antenna surround 360°, Alert Slider

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.8-2.2 con OIS, IMX882, ultra-grandangolare da 112° e zoom digitale 20X (no zoom ottico)

f/1.8-2.2 con OIS, IMX882, ultra-grandangolare da 112° e zoom digitale 20X (no zoom ottico) Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14 (China)

OnePlus Ace 3V – Prezzo e uscita

Il nuovo OnePlus Ace 3V ha debuttato in Cina il 21 marzo, al prezzo di partenza di circa 255€ al cambio attuale, nelle colorazioni Titanium Grey e Magic Purple Silver. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili al lancio.

12/256 GB – 1.999 CNY ( 255€ )

) 12/512 GB – 2.299 CNY ( 293€ )

) 16/512 GB – 2.599 CNY (331€)

Visti i precedenti, il modello Ace 3V dovrebbe arrivare alle nostre latitudini come parte della serie Nord. Al momento non è chiaro se e quando arriverà mentre il nome commerciale del dispositivo potrebbe essere OnePlus Nord 4 oppure OnePlus Nord 5. La seconda sembra l’ipotesi più plausibile vista la tetrafobia cinese, che associano il numero 4 ad un cattivo auspicio.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le