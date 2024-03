Qualcomm presenta Snapdragon 7+ Gen 3: AI e Wi-Fi 7 arrivano anche sui mid-range

Dopo l’annuncio di Snapdragon 8S Gen 3 che porta gli ultimi ritrovati tecnologici anche sugli smartphone premium ma non top di gamma, Qualcomm presenta al mondo finalmente anche il chipset Snapdragon 7+ Gen 3 che per la prima volta introduce sui modelli di smartphone di fascia media novità come l’AI on-device e la connettività Wi-Fi 7.

Qualcomm porta le ultime novità anche sugli smartphone più economici con Snapdragon 7+ Gen 3

Crediti: Qualcomm

Snapdragon 7+ Gen 3 è un chipset octa-core realizzato con processo di produzione TSMC a 4 nm, configurato con un core Cortex-X4 da 2.8 GHz, quattro performance core Cortex-A720 da 2.6 GHz e tre efficiency core Cortex-A520 da 1.9 GHz. La CPU Kryo garantisce un miglioramento del 15% rispetto al modello 7+ Gen 2, mente la GPU Adreno 732 produce performance più alte del 45% nei confronti dello stesso chip citato in precedenza.

Grazie al modem 5G X65 e al sistema di connettività FastConnect 7800, questo chip può usufruire degli ultimi ritrovati tecnologici in termini di velocità internet: Snapdragon 7+ Gen 3 supporta il Wi-Fi 7 e il 3GPP Release 17. Per la prima volta sugli smartphone medio-gamma, invece, arriverà anche l’AI on-device grazie a questo chipset, con il supporto con il supporto per Gemini Nano, Baichuan-7B, Llama 2 e Zhipu ChatGLM, potendo effettuare senza la necessità del cloud anche la generazione delle immagini e del testo con intelligenza artificiale.

Ricco anche il lato fotografico, grazie al chip Spectra 18-bit Triple Cognitive ISP che supporta sensori fino a 200 MP, mentre sul fronte gaming ritroviamo il Game Post Processing Accelerator e l’Adreno Frame Motion Engine 2.0 che migliorano le prestazioni dei giochi.

Il primo smartphone ad usufruire delle prestazioni di Snapdragon 7+ Gen 3 è OnePlus Ace V3, mentre nei prossimi mesi anche produttori come realme e SHARP porteranno sul mercato dei nuovi dispositivi equipaggiati proprio con questo chipset realizzato da Qualcomm.

