Narwal Freo X Plus e Freo X Ultra sono i nuovi campioni delle pulizie smart, ora in offerta lancio

Crediti: Narwal

Partiamo ovviamente con il modello standard, ossia Narwal Freo X Plus: il robot aspirapolvere offra una potenza di tutto rispetto dato che parliamo di un’aspirazione di ben 7.800 PA. Pavimenti sempre puliti, quindi, e senza il fastidio di grovigli di peli e capelli, grazie alla particolare spazzola Zero Tangle. Se hai un amico a quattro zampe in casa con te, allora questo robottino è il compagno ideale per le pulizie. Il dispositivo funge anche da lavapavimenti ma con un’aggiunta rispetto ai rivali: il mop è dotato di una tecnologia che gli permette di effettuare una pressione di 6N verso il basso, in modo da rimuovere efficacemente qualsiasi tipo di macchia. La navigazione è ancora più precisa grazie al sistema a triplo laser che consente spostamenti senza imprevisti grazie alla mappatura 3D degli ambienti e al sistema di rilevamento degli ostacoli (tramite doppi sensori, laterali e anteriori). Ovviamente parliamo di una soluzione smart, gestibile in tutta comodità tramite lo smartphone (e con tanta autonomia, fino a 210 minuti di utilizzo).

Crediti: Narwal

Oltre a questo modello è stato lanciato anche Narwal Freo X Ultra, una versione potenziata del robot aspirapolvere dotata anche di una stazione di ricarica e svuotamento. In questo caso la potenza di aspirazione sale a 8.200 PA, una capacità al top in grado di pulire fondo i pavimenti ma anche moquette e tappeti. Ritroviamo la spazzola Zero Tangle (certificata da TÜV ed SGS) ed un sistema di lavaggio con mop a pressione verso il basso (da 12N). Il rilevamento degli ostacoli e la mappatura ambientale migliora ulteriormente grazie alla tecnologia LiDAR 4.0 (con algoritmi SLAM) che permette al robottino di muoversi in modo agile e sicuro. Il dispositivo è dotato anche della tecnologia intelligente DirtSense, che analizza il livello di sporco e pulisce a fondo, fino alla pulizia completa dei pavimenti. L’autonomia è nuovamente di 210 minuti e una volta esaurita la carica (o al termine della sessione di pulizia) il robot torna alla sua stazione. Qui è presente la funzione di auto-pulizia: il contenitore dello sporco viene svuotato e i mop vengono lavati e asciugati.

