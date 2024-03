I migliori spazzolini elettrici Oclean in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon: si parte da 29€!

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon vede come protagonisti tantissimi prodotti tech differenti e non potevano mancare all’appello gli spazzolini elettrici targati Oclean. Il brand è da sempre sinonimo di qualità e convenienza e per l’occasione ha lanciato delle occasioni decisamente ghiotte, a partire dal meno di 30€!

Oclean Spring Sale: ecco gli spazzolini elettrici in promozione per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Crediti: Oclean

Con l’arrivo della bella stazione hanno fatto capolino anche gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera, il nuovo evento targato Amazon: il momento perfetto per passare ad uno spazzolino elettrico (oppure per mandare in pensione quello vecchio), puntando sulle occasioni Oclean, con modelli performanti a prezzi convenienti! Oclean X Pro Elite è una soluzione di punta: si tratta di uno spazzolino elettrico premium ricco di funzionalità per migliorare l’esperienza di utilizzo e dotato di un pratico mini display smart (e touch). Il dispositivo è equipaggiato con un motore Maglev (a levitazione magnetica) da 84.000 movimenti al minuto ed offre fino a 4 modalità di spazzolamento e 32 intensità di pulizia.

Crediti: Oclean

Ovviamente la testina è realizzata con setole Dupont Diamond a forma di W, per un’igiene profonda senza danneggiare le gengive. Lo spazzolino ha un’autonomia fino a 35 giorni e grazie all’app per smartphone (Oclean Care+) è possibile impostare il proprio piano di pulizia preferito e visualizzare i dettagli di ogni sessione. Oclean X Pro Elite è in promo a 85,9€ (con un set di 7 testine e una pratica custodia da viaggio): basta mettere la spunta alla voce “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo, nella pagina Amazon del prodotto.

Anche Oclean X Pro Digital è in offerta, in questo caso al prezzo di 82,9€ (sempre con l’immancabile spedizione Prime e applicando il coupon presente in pagina). Ma cosa cambia rispetto alla versione Elite? Il set in confezione comprende meno testine (4) mentre la custodia da viaggio presenta un look differente. Inoltre l’autonomia scende leggermente (fino a 30 giorni). Il resto delle caratteristiche rimane invariato, con un motore Maglev di seconda generazione (fino a 84.000 movimenti al minuto), un display touch, le funzionalità smart (tramite lo smartphone) e setole Dupont.

Stai cercando uno spazzolino elettrico ma punti al massimo risparmio? Allora questa è l’occasione giusta dato che Oclean Flow permette di spendere meno ma senza rinunciare alla qualità. Lo spazzolino sonico si presenta come un modello essenziale ma in grado di dare grandi soddisfazioni: 5 modalità di spazzolamento, fino a 180 giorni di durata della batteria, setole Dupont Diamond e un motore Maglev fino a 76.000 movimenti al minuto. Inoltre è presente un timer di 2 minuti con promemoria ogni 30 secondi: in questo modo ogni sessione di pulizia avrà la giusta durata. Rispetto ai fratelli maggiori mancano le funzioni smart e il display, ma si tratta di compressi accettabili. Oclean Flow scende a 29,9€ su Amazon: un’occasione davvero imperdibile.

Tra le offerte di primavera di Amazon è presente anche il set di 6 testine di ricambio W06 Plaque Control, in promozione a 30,9€. Si tratta di testine con setole Dupont a forma di W e pulisci lingua sulla parte superiore, compatibili con tutti gli spazzolini Oclean.

