Xiaomi lancia Mitu Kids 7X: gli smartwatch per bambini sono sempre più evoluti

In occasione della presentazione ufficiale di CIVI 4, Xiaomi ha annunciato anche l’arrivo di un nuovo smartwatch interamente dedicato ai più piccoli, con colori sgargianti e funzionalità che aiuteranno i genitori a rimanere sempre il contatto con i figli e a monitorarne (eventualmente) gli spostamenti. Il nuovo dispositivo prende il nome di Mitu Kids Smartwatch 7X ed è pensato proprio per la sicurezza dei bambini.

Xiaomi Mitu Kids Smartwatch 7X: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mitu Kids Smartwatch 7X è dotato di uno display da 1.68″ con risoluzione HD ed un design studiato appositamente per essere piacevoli agli occhi dei bambini. La scocca è disponibile in due colorazioni diverse (rosa e azzurro) mentre è certificata per resistere ad immersioni in acqua fino a 20 metri, quindi potrà essere utilizzato senza problemi quando ci si lava le mani o quando ci si trova sotto la pioggia.

Lo smartwatch è dotato di due fotocamere: una frontale da 5 MP per effettuare videochiamate con i genitori, ed una da 8 MP posteriore per mostrare l’ambiente circostante nel caso in cui fosse necessario. Il dispositivo è in grado di tener traccia di 18 attività sportive e 5 attività fisiche, con GPS integrato (doppia frequenza) per garantire una maggiore precisione nella rilevazione della posizione.

Il modello 7X, inoltre, mette a disposizione una batteria da 950 mAh che garantisce un’ottima autonomia, mentre con 4 GB di spazio di archiviazione i genitori possono installare app educative per l’apprendimento direttamente sul polso dei bambini. Sono presenti anche le app di WeChat e QQ che permettono ai più giovani di comunicare con gli amici.

Xiaomi Mitu Kids Smartwatch 7X è disponibile in pre-ordine da oggi al prezzo di 599 yuan (circa 80€). Al momento non sappiamo se l’azienda cinese ha intenzione di portare questo prodotto anche sul mercato internazionale, ma vista l’assenza dei precedenti modelli non sarà facile vederlo anche in occidente.

