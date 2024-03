Xiaomi CIVI 4 Pro ufficiale: elegantissimo, con fotocamere Leica e Snapdragon 8s Gen 3!

Il nuovo smartphone della gamma CIVI è finalmente ufficiale e questa volta la compagnia cinese ha deciso di stravolgere le cose, introducendo a bordo del “mid-range” caratteristiche che strizzano l’occhio alla fascia top. Xiaomi CIVI 4 Pro adotta per la prima volta delle fotocamere con ottimizzazioni Leica ed è il primo smartphone al mondo con Snapdragon 8s Gen 3: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivato tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Xiaomi CIVI 4 Pro: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Camera Phone

Design e display

Crediti: Xiaomi

Il primo cambiamento che è impossibile non notare riguarda il design: i dispositivi della famiglia CIVI hanno sempre avuto un look stiloso, con un corpo sottile ed un peso contenuto, ma questa volta la casa cinese si è superata. Xiaomi CIVI 4 Pro è elegantissimo e punta alla fascia premium con uno stile unico: il telefono adotta un enorme modulo fotografico circolare (come CIVI 3), incorniciato da una sezione della back cover realizzata in vetro; il resto della scocca è in eco-pelle Kona, materiale top già visto a bordo di Xiaomi 14 Ultra. Il telaio è in metallo e ancora una volta abbiamo a che fare con un dispositivo maneggevole e leggero (7,45 mm di spessore e 179,3 grammi di peso). Oltre alle tre colorazioni principali Blue, Green e Pink c’è anche una Limited Edition disponibile in tre colori a contrasto (Black/White, Black/Pink e Black/Blu).

Crediti: Xiaomi

Il display è un’unità AMOLED C8 da 6,55″ con risoluzione 1.5K+, profondità colore a 12 bit, refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 3.000 nit. Il tutto è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2, soluzione premium solitamente destinata ai top di gamma. È presente anche un lettore d’impronte digitali sotto il display (un sensore di tipo ottico).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Qualcomm

Le specifiche tecniche di Xiaomi CIVI 4 Pro sono da capogiro: si tratta del primo smartphone al mondo mosso dallo Snapdragon 8s Gen 3, chipset Qualcomm derivato dallo Snapdragon 8 Gen 3 e da cui eredita il core principale Cortex-X4 (3,0 GHz), il processo a 4 nm e tanto altro ancora. Insomma, parliamo di un SoC di fascia alta e sicuramente ne vedremo delle belle. Lato memorie sono presenti fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage UFS 4.0. La batteria è un’unità da 4.700 mAh con ricarica da 67W mentre lato software è presente l’interfaccia proprietaria HyperOS. Inoltre sotto la scocca si cela il chipset Xiaomi Surge T1, soluzione dedicata al miglioramento del segnale.

Crediti: Xiaomi

Ovviamente una delle peculiarità del nuovo CIVI è il comparto fotografico: per la prima volta la serie vede protagoniste le ottiche Leica Summilux, presenti a bordo del sensore principale (Light Hunter 800 da 50 MP f/1,63, 1/55″, 2,0 µm, OIS), di quello dedicato ai ritratti (con zoom 4X) e dell’ultra-grandangolare. Ritroviamo anche il nuovo Xiaomi AISP, il microchip dedicato all’imaging che sfrutta l’intelligenza artificiale. La famiglia CIVI è sempre stata attenta agli autoscatti e Xiaomi CIVI 4 Pro non fa eccezione: frontalmente abbiamo un punch hole a pillola contenente due sensori Samsung GD2 da 32 MP ciascuno con ultra-wide da 100°. Si tratta di un modulo pensato per una visione stereo binoculare, ossia in grado di offrire una visione tridimensionale vicina a quella dell’occhio umano (per scatti realistici, anche grazie al supporto della funzione Ritratto AI).

Xiaomi CIVI 4 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 157,2 x 72,77 x 7,45 / 7,75 / 7,75 mm per 179,3 / 177,6 / 180,9 grammi (spessore e peso cambiano in base alla colorazione ossia Blue o Neo/Verde/Limited Edition)

/ / per / / (spessore e peso cambiano in base alla colorazione ossia Blue o Neo/Verde/Limited Edition) Certificazione IP assente

Display AMOLED C8 Micro Quad Curve da 6,55″ 1.5K+ (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento con camera di vapore (4.184 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, chip Xiaomi Surge T1 per il miglioramento del segnale

Fotocamera da 50 + 50 + 12 MP f/1.63-1.98-2.2 con Light Hunter 800 , OIS, ottiche Leica Summilux sul sensore principale, su quello per i ritratti e sul modulo ultra-wide 120°, Xiaomi AISP

f/1.63-1.98-2.2 con , OIS, ottiche sul sensore principale, su quello per i ritratti e sul modulo ultra-wide 120°, Xiaomi AISP Selfie camera Samsung GD2 da 32 + 32 MP f/2.0-2.4 con ultra-wide 100°

f/2.0-2.4 con ultra-wide 100° Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

Xiaomi CIVI 4 Pro – Prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi CIVI 4 Pro ha debuttato in Cina il 21 marzo al prezzo di partenza di circa 386€ al cambio attuale: si tratta di una cifra davvero niente male, visto ciò che ha da offrire. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili in patria.

12/256 GB – 2.999 CNY ( 386€ )

) 12/512 GB – 3.299 CNY ( 419€ )

) 16/512 GB – 3.599 CNY ( 457€ )

) 16/512 GB – Limited Edition Colori Speciali – 3.599 CNY (457€)

Al momento non ci sono ancora dettagli in merito ad un’eventuale uscita Global, anche se ipotizza che il dispositivo possa arrivare alle nostre latitudini come Xiaomi 14 Lite.

