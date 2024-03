Dove comprare Xiaomi CIVI 4 Pro, il Camera Phone “economico”

Dopo i top di gamma della serie 14 e l’ultimo modello di punta 14 Ultra, la casa di Lei Jun ha pensato di lasciare tutti di stucco con il nuovo dispositivo della famiglia CIVI. L’ultimo arrivato presenta tante novità e cambia completamente le carte in tavola: se anche tu sei stato conquistato dal nuovo Camera Phone “economico” allora ecco dove comprare Xiaomi CIVI 4 Pro!

Xiaomi CIVI 4 Pro: dove comprare il nuovo Camera Phone con Leica

CIVI 4 Pro – Crediti: Xiaomi

Rispetto ai precedenti modelli, il nuovo CIVI è ancora più focalizzato sulle fotocamere: oltre ad avere una doppia selfie camera, infatti, troviamo un comparto principale da 50 + 50 + 12 MP con un sensore personalizzato, OIS, ottiche Leica, un obiettivo per ritratti ed un ultra-wide. Ovviamente grande attenzione anche alle performance con lo Snapdragon 8s Gen 3: si tratta di un chipset che attinge a piene mani dall’ultimo SoC di punta di Qualcomm, con una manciata di compromessi. Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato al nuovo Camera Phone “economico”; continua a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi CIVI 4 Pro, ovviamente con un occhio al risparmio! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della HyperOS su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software in lingua inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38 /n40/n41/n77/n78



