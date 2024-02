Xiaomi 14 Ultra ufficiale: il camera phone è più potente che mai

In anticipo sul calendario rispetto al precedente 13 Ultra, Xiaomi 14 Ultra fa il suo debutto e lo fa in grande stile come tutti i modelli Ultra, portando sul piatto una scheda tecnica particolarmente avanzata. Esteticamente non si differenzia particolarmente dal suo predecessore, mantenendo un look quasi invariata, ma vantando specifiche tecniche da primo della classe.

Presentato ufficialmente Xiaomi 14 Ultra, il top di gamma più avanzato dell’azienda di Lei Jun

Crediti: Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra è molto simile al suo predecessore, ma è stato costruito in maniera migliore. Oltre a essere certificato IP68, l’architettura Xiaomi Dragon Armor è 2 volte più resistente alla flessione, la nuova eco-pelle Kona è 6 volte più resistente all’usura e il vetro protettivo Xiaomi Longjing è 10 volte più resistente alle cadute rispetto al Gorilla Glass Victus; è anche disponibile una variante in ceramica e una limitata con telaio in titanio.

Per questa nuova generazione, Xiaomi abbandona il display dual edge in favore di un vetro 2.5D Micro Quad Curved. Questo per un pannello LTPO AMOLED da 6,73″ 2K con refresh rate 1-120 Hz, luminosità di picco di 3.000 nits e sensore ID ottico.

Come ogni flagship del 2024, Xiaomi 14 Ultra si basa su piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm, che prevede una CPU octa-core fino a 3,3 GHz X4, GPU Adreno 750 fino a 903 MHz e memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di ROM UFS 4.0; la batteria è una 5.300 mAh con ricarica rapida a 90W e wireless a 80W.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra è il primo della compagnia a introdurre la comunicazione satellitare in modalità bi-direzionale grazie al microchip Xiaomi Surge T1. Per il software, è presente Android 14 sotto forma di HyperOS 1.

Come prevedibile, uno dei punti di forza di Xiaomi 14 Ultra è la fotocamera, una quadrupla sensoristica da 50+50+50+50 MP con sensore principale Sony LYT-900 1″-type con lente Leica Summicron ad apertura variabile f/1.63-4.0, ultra-grandangolare e teleobiettivi 3.2x/5x Sony IMX585, così come una selfie camera da 32 MP. Tra le caratteristiche inedite troviamo Xiaomi AISP, piattaforma proprietaria per l’imaging: si tratta di un chip pensato per la fotografia computazionale basata su modello LLM d’intelligenza artificiale.

Xiaomi 14 Ultra parte da un prezzo di 6.499 CNY (circa 834€) per la Cina, in attesa dell’evento del MWC 2024 in cui scopriremo le info di commercializzazione in Italia.

Se volete saperne di più su Xiaomi 14 Ultra, ecco il nostro approfondimento dedicato con tutti i dettagli su scheda tecnica e prezzi di vendita.

