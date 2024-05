L’AI di Apple arriva su iPhone: partnership con OpenAI, ma trattative anche con Google

Aggiornamento 11/05: secondo le ultime informazioni emerse in rete, Apple avrebbe finalmente siglato un accordo con OpenAI per portare ChatGPT su iPhone, ma sarebbero ancora in corso le trattativa con Google per Gemini. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

La tanto attesa intelligenza artificiale generativa di Apple potrebbe essere potenziata da una partnership a sorpresa, almeno secondo quanto riportato da fonti autorevoli. Le indiscrezioni, infatti, suggeriscono che l’azienda guidata da Tim Cook sarebbe attivamente in contatto con Google per ottenere un accordo che porterebbe Gemini sui prossimi iPhone.

Apple, OpenAI e Google al tavolo delle trattative: Gemini e ChatGPT arriveranno su iPhone?

Crediti: Google

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple sarebbe in trattativa con Google per introdurre su iPhone il motore per l’intelligenza artificiale utilizzato da Gemini. L’accordo, infatti, sembrerebbe prevedere che l’AI di Mountain View possa alimentare alcune delle funzioni esclusive in arrivo con il prossimo iOS 18.

Google attualmente propone tre diversi modelli di Gemini: Ultra per le operazioni più complesse, Pro per il chatbot sul web e Nano che è in grado di operare direttamente sul dispositivo. Al momento, purtroppo, non si conoscono i dettagli relativi a quale modello Apple intenda licenziare per se, ma è lecito aspettarsi maggiori informazioni già al prossimo WWDC di giugno.

Aggiornamento 20/03: anche il New York Times conferma le trattative

Crediti: Canva

A corroborare le precedenti indiscrezioni arriva oggi il New York Times, che afferma di aver avuto conferma delle trattative tra Apple e Google da ben tre diverse fonti informate dei fatti. L’azienda di Cupertino, quindi, potrebbe davvero essere in procinto di utilizzare Gemini per l’intelligenza artificiale di iOS 18.

“Apple sta discutendo con Google sull’utilizzo del modello di intelligenza artificiale generativa del gigante della ricerca chiamato Gemini per il suo prossimo iPhone, mentre l’azienda corre per abbracciare una tecnologia che ha sconvolto l’industria tecnologica.” si legge nell’articolo redatto dal celebre quotidiano statunitense.

“I colloqui sono preliminari e la portata esatta di un potenziale accordo non è stata definita, hanno detto tre persone a conoscenza delle discussioni. Apple ha anche discusso con altre società di intelligenza artificiale, ha detto una di queste persone, poiché cerca di sfruttare la potenza di un ampio modello linguistico in grado di analizzare grandi quantità di dati e generare testo da solo.“

Aggiornamento 22/03: Apple pensa ad una partnership con Baidu per la Cina

Crediti: Reuters

Secondo il Wall Street Journal, Apple starebbe lavorando anche con Baidu per portare la nuova intelligenza artificiale dei prossimi iPhone anche in Cina. Il paese orientale, infatti, ha regole molto severe sui chatbot con AI e per questo motivo potrebbe essere necessario utilizzare dei servizi che sono già disponibili sul mercato cinese per evitare qualsivoglia ban o limitazione. Samsung, per esempio, ha collaborato proprio con Baidu per portare il suo chabot Ernie su Galaxy S24 quest’anno.

Aggiornamento 25/03: Apple tratta anche con Anthropic

Crediti: Anthropic

A quanto pare Apple non ha lasciato nulla di intentato e si è seduta al tavolo delle trattative con tutti i maggiori esponenti dell’intelligenza artificiale generativa. Secondo le ultime indiscrezioni riportare da Mark Gurman, infatti, la compagnia di Cupertino tra le varie opzione per l’AI di iOS 18 avrebbe ipotizzato anche una partnership con Anthropic: i creatori del chatbot Claude.

Aggiornamento 11/05: Apple sigla una partnership con OpenAI, ma sullo sfondo c’è ancora Google

Secondo le ultime informazioni riportate da Bloomberg, Apple avrebbe finalmente siglato un accordo con OpenAI per utilizzare le funzionalità di ChatGPT su iOS 18 e sui nuovi iPhone in arrivo a settembre. Sarà quindi l’intelligenza artificiale sviluppata dal team di Sam Altman ad alimentare le funzionalità AI dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, anche se non sembrerebbe essere stata detta ancora l’ultima parola anche per l’impiego di Google Gemini.

Per il giornalista Mark Gurman, infatti, le trattative tra Apple e Google sarebbero ancora in piedi, nonostante per il momento non si sia ancora trovato un accordo sull’implementazione di Gemini su iOS 18 e gli iPhone di nuova generazione. Al momento si tratta ancora di indiscrezioni, ma è chiaro che con il WWDC 24 alle porte è lecito aspettarsi degli annunci ufficiali proprio in quella sede.

