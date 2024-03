Anthropic presenta Claude 3: l’AI diventa sempre più potente

Il modo dell’intelligenza artificiale è in continuo fermento, con nuovi modelli sviluppati giorno dopo giorno che guadagnano capacità e potenza sempre maggiore. Anthropic, per esempio, ha annunciato oggi l’arrivo di Claude 3, la terza versione del chatbot che questa volta arriva in tre diversi modelli che offrono ognuno un diverso rapporto prezzo/prestazioni.

Anthropic lancia tre nuovi modelli con Claude 3: Opus, Sonnet e Haiku

Crediti: Anthropic

Secondo Anthropic, Claude 3 rappresenta un nuovo standard per l’intelligenza artificiale, con i modelli della nuova famiglia che sono riusciti a superare facilmente i test cognitivi come MMLU, GPQA, GSM8K e tanti altri. Gli sviluppatori sono convinti che questa terza iterazione del chatbot sia riuscita ad esibire livelli di comprensione e completamento delle attività che si avvicinano a quelli umani.

La famiglia di Claude 3 è composta da tre modelli: Opus e Sonnet, che sono disponibili da subito tramite il sito ufficiale claude.ai e le API in 159 paesi (Italia inclusa), e il meno performante dei tre che prende il nome di Haiku e arriverà solo in un secondo momento. Questa suddivisione permette agli utenti di ottenere il miglior rapporto prezzo/prestazioni in base alle proprie esigenze.

Opus, per esempio, ha un costo di 15$ per un milione di token in input e 75$ per un milione di token in output. Molto più economico Sonnet, invece, che viene offerto a 3$ per milioni di token in input e $15 per milione di token in output. Haiku invece sarà il più economico: 0.25$ per milione di token in input e 1.25$ per milioni di token in output.

