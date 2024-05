Addio Plus, benvenuto iPhone 17 Slim: cambio di rotta per Apple

Nell’orizzonte degli eventi di casa Apple ci sarebbe un cambiamento nel catalogo telefonico, che nella generazione del 2025 vedrebbe l’aggiunta di iPhone 17 Slim. Non è soltanto l’azienda di Cupertino a farlo: di tanto in tanto, i produttori di smartphone diversificano la propria proposta, anche nella fascia alta. Nel caso della mela, dal 2022 abbiamo quattro modelli: base, Plus, Pro e Pro Max, con il Plus che sostituì la variante Mini introdotta nel 2020 ma destinato a subire la stessa sorte.

Apple vuole dire addio al modello Plus in favore dell’inedito iPhone 17 Slim

Crediti: Apple

La notizia è stata prima riportata dalla società di investimento Haitong e poi confermata dal noto analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants. Il prossimo anno vedrebbe l’esordio di iPhone 17 Slim al posto di iPhone 17 Plus, variante che verrebbe abbandonata in favore di un modello dal display più piccolo. Attualmente, iPhone 15 e 15 Pro misurano 6,1″ mentre iPhone 15 Plus e 15 Pro Max 6,7″, mentre si vocifera che la prossima generazione avrebbe display da 6,1″ per iPhone 16, 6,2″ per iPhone 16 Pro, 6,7″ per iPhone 16 Plus e 6,8″ per 16 iPhone Pro Max.

Non conosciamo ancora quali saranno le diagonali per iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, ma le più recenti voci di corridoio ci dicono che iPhone 17 Slim avrebbe una diagonale da 6,55″ (prima si vociferavano 6,6″) rispetto ai 6,7″ di iPhone 17 Plus. Non sarà un cambio drastico, comunque: sarebbe una diminuzione del -2%, ma non è detto che la denominazione “Slim” sia da attribuire a questa caratteristica: che il melafonino di prossima generazione possa ispirarsi agli ultimi iPad Pro (2024)?

