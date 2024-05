Con questa retro console portatile ANBERNIC giochi ovunque e spendi poco!

Sei un nostalgico dei vecchi giochi e vorresti tornare indietro nel tempo per un po’ di sano gaming vecchio stile? ANBERNIC RG35XX H ti permette di farlo praticamente ovunque: una retro console compatta, perfetta da portare in giro ed economica, ora in promo al miglior prezzo del momento!

Crediti: ANBERNIC

La retro console ANBERNIC RG35XX H offre un’esperienza di gioco “orizzontale“, con un formato simile a quello del vecchio Game Boy Advance (per intenderci). Il dispositivo monta uno schermo IPS da 3,5″ con risoluzione 640 x 480 pixel ed include una croce direzionale, due stick analogici, una pulsantiera ABXY e i tasti dorsali. In questo modo potrai giocare ai titoli del passato, ma con un layout moderno e in linea con quello delle console attuali. A muovere il tutto è presente un chipset H700 con Cortex-A53, 1 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di storage (micro SD). Per la connettività non mancano sia il WiFi Dual Band che il Bluetooth 4.2. Infine, segnaliamo che il dispositivo è in grado di emulare senza problemi PS1, PSP, DC, GBA, GB, MAME, e tante altre piattaforme.

ANBERNIC RG35XX H costa solo 63€ su Banggood: basta utilizzare il coupon che trovi nel box qui sotto ed otterrai subito il prezzo indicato. Si tratta di una cifra davvero niente male, che ti permette di mettere le mani su una retro console che non ti stancherà mai: puoi giocate ai tuoi titoli preferiti ovunque e in ogni momento! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

