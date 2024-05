iPad Air e iPad Pro (2024) ufficiali: benvenuti Apple M4 e OLED

Come da calendario, oggi si è tenuto l’evento Let Loose con cui Apple ha ufficialmente annunciato i tanto vociferati iPad Air (2024) e iPad Pro (2024) di ultima generazione. Con i nuovi tablet arrivano due importanti novità per l’azienda di Cupertino, ovvero l’introduzione del finora inedito microchip Apple M4 così come l’utilizzo per la prima volta dei pannelli OLED.

Apple presenta i nuovi iPad Air e iPad Pro: tutte le novità per la gamma dei tablet

Crediti: Apple

A due anni di distanza dall’introduzione del precedente modello, iPad Air (2024) si rinnova e lo fa proponendosi in due differenti modelli con schermo Liquid Retina nelle diagonali da 11″ e 13″, con l’aggiunta di un modello di dimensioni maggiorate. Ritroviamo il supporto a Magic Keyboard e alla Apple Pencil per chi vuole usarla per appunti e disegni, il tutto condito dall’aggiunta del chip Apple M2. L’utilizzo del più recente SoC garantisce (secondo Apple) un aumento del 50% delle prestazioni rispetto ad iPad Air con M1 e addirittura del 150% rispetto al modello con A12 Bionic.

Crediti: Apple

Nella fascia alta arrivano iPad Pro (2024), il cui salto generazionale è doppio, passando da Apple M2 ad Apple M4 a 3 nm, e la parola d’ordine per iPadOS è “intelligenza artificiale“. Rispetto ad Apple M2, le prestazioni sono migliorate del 50% lato CPU e del 200% lato GPU con ray tracing hardware, e c’è un Neural Engine che può gestire fino a 38 trilioni di operazioni al secondo, 60 volte meglio di M2.

Questo chip è capace di gestire la tecnologia Tandem OLED, l’altra grande novità per la fascia Pro degli iPad che sostituisce così quella Mini LED, nelle diagonali anche qui da 11″ e 13″. I suoi vantaggi ve li ho già spiegati: utilizzare due pannelli in parallelo le permette di arrivare a 1.000 nits di picco e 1.600 nits per i contenuti HDR.

Questo cambiamento permette ad iPad Pro 13″ di avere solo 5,3 mm di spessore, e c’è anche la possibilità di acquistarli con un nuovo display opaco con rivestimento in vetro con nano-texture. Fra le altre novità c’è la fotocamera sul frame orizzontale per facilitare le videochiamate, la Magic Keyboard ha il poggiapolsi in alluminio e i tasti Funzione e c’è la nuova Apple Pencil Pro, con feedback tattile, gesture di pressione, giroscopio per nuove possibilità di disegno e il supporto Dov’è.

I prezzi di vendita partono da 719€ per il modello base di iPad Air (2024) salendo a 1.219€ per iPad Pro (2024). Ecco il listino completo con tutte le varianti disponibili:

iPad Air (2024) 11″ 128 GB – 719€ Wi-Fi / 889€ Wi-Fi+Cellular 11″ 256 GB – 849€ Wi-Fi / 1.019€ Wi-Fi+Cellular 11″ 512 GB – 1.099€ Wi-Fi / 1.269€ Wi-Fi+Cellular 11″ 1 TB – 1.349€ Wi-Fi / 1.519€ Wi-Fi+Cellular 13″ 128 GB – 969€ Wi-Fi / 1.139€ Wi-Fi+Cellular 13″ 256 GB – 1.099€ Wi-Fi / 1.269€ Wi-Fi+Cellular 13″ 512 GB – 1.349€ Wi-Fi / 1.519€ Wi-Fi+Cellular 13″ 1 TB – 1.599€ Wi-Fi / 1.769€ Wi-Fi+Cellular

iPad Pro (2024) 11″ 256 GB – 1.219€ Wi-Fi / 1.469€ Wi-Fi+Cellular 11″ 512 GB – 1.469€ Wi-Fi / 1.719€ Wi-Fi+Cellular 11″ 1 TB – 1.949€ Wi-Fi / 2.199€ Wi-Fi+Cellular 11″ 1 TB Vetro nanotexture – 2.079€ Wi-Fi / 2.329€ Wi-Fi+Cellular 11″ 2 TB – 2.429€ Wi-Fi / 2.679€ Wi-Fi+Cellular 11″ 2 TB Vetro nanotexture – 2.559€ Wi-Fi / 2.809€ Wi-Fi+Cellular 13″ 256 GB – 1.569€ Wi-Fi / 1.819€ Wi-Fi+Cellular 13″ 512 GB – 1.819€ Wi-Fi / 2.069€ Wi-Fi+Cellular 13″ 1 TB – 2.299€ Wi-Fi / 2.549€ Wi-Fi+Cellular 13″ 1 TB Vetro nanotexture – 2.429€ Wi-Fi / 2.679€ Wi-Fi+Cellular 13″ 2 TB – 2.779€ Wi-Fi / 3.029€ Wi-Fi+Cellular 13″ 2 TB Vetro nanotexture – 2.909€ Wi-Fi / 3.159€ Wi-Fi+Cellular



