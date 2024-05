Recensione BlitzWolf BW-WA6: la cassa portatile perfetta per il karaoke con gli amici

Sta arrivando l’estate e la voglia di far festa con gli amici è sempre tanta, per questo motivo potrebbe proprio essere arrivato il momento di sfoderare il proprio arsenale musicale. Se siete amanti del karaoke, per esempio, non potete assolutamente perdervi lo speaker portatile BlitzWolf BW-WA6 che con i suoi due microfoni wireless già inclusi in confezione è perfetto per cantare insieme agli amici le proprie canzoni preferite. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione BlitzWolf BW-WA6

Design e materiali

BlitzWolf BW-WA6 è uno speaker portatile dalla forma rettangolare, ma con angoli morbidi, la cui parti superiori ed inferiori sono circondati da due strisce LED RGB che creano dei fantastici giochi di luci durante la riproduzione musicale. Sulla parte frontale troviamo un rivestimento in metallo satinato con il logo BlitzWolf, mentre sul retro è presente il grande tweeter che si occupa della riproduzione dei bassi profondi, anch’esso illuminato da LED RGB.

Sulla parte superiore troviamo la plancia dei comandi in silicone, con 7 pulsanti e 5 LED utili a controllare le funzionalità dello speaker e le modalità di riproduzione attualmente in uso. Sui lati sono presenti due manicotti per l’installazione della tracolla in nylon inclusa in confezione, mentre nella parte posteriore inferiore un tappo di silicone protegge dalla polvere le porte per l’amplificatore microfono/chitarra, AUX, microSD, USB-A per la riproduzione da dischi esterni e ingresso USB-C per la ricarica della batteria.

In confezione sono inclusi anche due microfoni che potrebbero essere considerati di taglia “mini“, uno nella colorazione nera e l’altro in bianco/oro. I microfoni sono già accoppiati alla cassa tramite connessione wireless a 2.4 GHz, e funzioneranno immediatamente una volta accesi tramite l’apposito pulsante. Sul dorso dei dispositivi, inoltre, sono presenti anche i tasti per la regolazione del volume, del riverbero e gli effetti di alterazione della voce.

Suono e funzionalità

Lo speaker BlitzWolf BW-WA6 è dotato di un doppio driver Hi-Fi da 78 millimetri a cui viene accoppiato un diaframma per i bassi, arrivando a riprodurre una potenza complessiva di ben 80W. Questo modello è dotato di connessione Bluetooth 5.0 ed compatibile con pressocché tutti i modelli che utilizzano questa tipologia di comunicazione wireless: l’accoppiamento è immediato e nel giro di pochi secondi è già possibile riprodurre la propria musica preferita tramite uno smartphone, un PC o un qualsiasi dispositivo digitale compatibile.

La riproduzione musicale è ottima: il suono è molto potente e ben dettagliato, mentre i bassi risultano profondi a sufficienza per restituire un’esperienza d’ascolto particolarmente godibile. Lo speaker è dotato di un equalizzatore DSP Triple Chip integrato che permette di scegliere fra tre preset (equilibrato, vocale, bassi) che si adattano al meglio ai vari generi musicali, mentre gli effetti di luce RGB possono essere regolati tramite la pressione del tasto di accensione. Oltre alla connessione BT è possibile sfruttare anche quella cablata, tramite AUX oppure USB: per passare da una modalità all’altra sarà sufficiente premere il tasto M sul plancia di controllo.

Il fiore all’occhiello, però, sono sicuramente i due microfoni wireless che rendono questa cassa portatile la macchina perfetta per il karaoke: i dispositivi infatti offrono un’ottima cattura della voce, con la possibilità di regolare il riverbero e il volume, oltre che la trasformazione della tonalità (originale, uomo, donna, bambino e mostro). Con un’autonomia di ben 7 ore, i microfoni possono davvero durare tutta la notte per un divertimento pressocché infinito, ma nel caso in cui si rimasse senza batteria saranno necessarie appena 2 ore per tornare immediatamente a cantare.

In caso di necessità, inoltre, lo speaker può trasformarsi anche in power bank: grazie ad una batteria da 6000 mAh, infatti, il modello BW-WA6 offre anche la ricarica inverse d’emergenza, nel caso in cui si vogliano ricaricare i microfoni oppure il proprio smartphone. L’autonomia della cassa, tuttavia, è davvero ottima: grazie alla sopracitata batteria è possibile ottenere fino a 6 ore di riproduzione senza interruzioni (e senza luci RGB attive), con un tempo di ricarica anche in questo caso pari a circa 2 ore.

Recensione BlitzWolf BW-WA6: prezzo e considerazioni

Se siete tra quelle persone che amano far fasta con gli amici e hanno un debole per il karaoke, con lo speaker portatile BlitzWolf BW-WA6 il divertimento è assicurato. Questa cassa infatti riproduce un ottimo audio con una potenza di 80W, utile a riempire con propria musica anche una sala di grandi dimensioni, mentre l’aggiunta dei microfoni wireless completa il pacchetto per un intrattenimento a 360°. Che siete presentatori in erba, oppure cantanti provetti, questa casa fa assolutamente al caso vostro, visto anche il prezzo particolarmente contenuto.

Di listino, infatti, BlitzWolf BW-WA6 viene proposta a circa 95€, ma grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto potrete farla vostra per appena 73.80€: un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per far festa con gli amici tutta la notte.

