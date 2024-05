Honor 200 e 200 Pro ufficiali: l’ambizione è tutta per la fotocamera

In attesa del lancio ufficiale che dalle nostre parti avverrà il 12 giugno in quel di Parigi, è avvenuto in Cina la presentazione dei nuovi Honor 200 e 200 Pro. Due smartphone che riprendono l’estetica inaugurata con lo scorso Honor 100 Pro, che esteticamente si assomigliano molto ma che sotto al cofano presentano differenze degne di nota: vediamo quali.

Arriva il lancio ufficiale di Honor 200 e 200 Pro: cosa cambia nella fascia medio/alta

Honor 200 e 200 Pro sono disponibili nelle stesse colorazioni Moon Shadow White, Coral Pink, Velvet Black e Sky Blue: per differenziarli, il retro del modello Pro presenta una finitura più ricercata, fra finiture e forme. Davanti c’è un’altra differenza: il punch-hole centrale, singolo su 200 e doppio su 200 Pro, che rispetto al modello base ha anche un display curvo anziché piatto, oltre che certificazione IP55.

Parlando di schermi, abbiamo pannelli OLED Full HD+ da 6,7″ (2.664 x 1.200 pixel) e 6,78″ (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 4.000 nits e sensore ID ottico celato al di sotto di esso. La differenza principale è la piattaforma hardware: Honor 200 è alimentato dallo Snapdragon 7 Gen 3, 200 Pro dal più avanzato Snapdragon 8s Gen 3, entrambi a 4 nm:

Snapdragon 7 Gen 3 CPU octa-core (1 x 2,63 GHz A715 + 4 x 2,4 GHz A715 + 3 x 1,8 GHz A510) GPU Adreno 720

Snapdragon 8s Gen 3 CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735



Visto che le dimensioni sono le stesse, la batteria è su ambedue una 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W, con il Pro che vanta anche la ricarica wireless 66W. La connettività comprende supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, sensore IR e GPS a doppia frequenza, il tutto potenziato e migliorato dal chip Honor C1+ sulla variante Pro. Altre specifiche includono speaker stereo e software MagicOS 8.0 con Android 14.

Entrambi sembrano avere lo stesso comparto fotografico, una tripla 50+12+50 MP f/1.95-2.2-2.4 con OIS, ma il sensore primario non è lo stesso. Honor 200 ha un più modesto Sony IMX906 da 1/1.56″, che sulla variante Pro viene sostituito dal sensore personalizzato H9000, una riedizione dell’OmniVision OV50H da 1/1.3″, lo stesso presente sul flagship Honor Magic 6 Pro.

Gli altri due sono un ultra-grandangolare/macro a 2,5 cm, un teleobiettivo 2.5x Sony IMX856 e c’è anche una selfie camera da 50 MP che sul Pro diventa una 50+2 MP con sensore di profondità. Per l’occasione, Honor ha collaborato con lo studio fotografico Harcourt per implementare una modalità Ritratto che simuli l’utilizzo di luci fotografiche professionali.

Honor 200 e 200 Pro sono disponibili in Cina ai seguenti prezzi:

Honor 200 8/256 GB – 2.499 CNY ( 317€ ) 12/256 GB – 2.699 CNY ( 343€ ) 16/256 GB – 2.999 CNY ( 381€ ) 12/512 GB – 2.999 CNY ( 381€ ) 16/512 GB – 3.199 CNY ( 406€ )

Honor 200 Pro

12/256 GB – 3.499 CNY ( 444€ )

) 12/512 GB – 3.799 CNY ( 483€ )

) 16/512 GB – 3.999 CNY ( 508€ )

) 16 GB/1 TB – 4.499 CNY (572€)

