Volete provare le nuove funzioni di Instagram in anteprima? In futuro sarà possibile

Molto spesso le versioni beta delle applicazione sono riservati a sviluppatori o a ristretti gruppi di tester, ma molto presto gli utenti di Instagram potrebbero avere un assaggio delle nuove funzionalità anche tramite la versione stabile dell’applicazione. Stando alle ultime indiscrezioni emerse online, infatti, Meta starebbe lavorando ad una sorta di “early access” per le funzionalità inedite del social network fotografico.

Instagram lavora all’accesso anticipato per le nuove funzionalità del social network

Crediti: Alessandro Paluzzi @ Threads

Il leaker e sviluppatore mobile Alessandro Paluzzi ha postato in questi giorni sul suo profilo Threads uno screenshot proveniente dalla versione beta di Instagram, che mostra una nuova opzione che probabilmente sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane. “Early access to features” dovrebbe permettere agli utenti di testare in anteprima le novità del social network, senza dover però utilizzare la versione beta dell’applicazione.

In questo modo i più curiosi potranno immediatamente mettere alla prova le funzionalità in arrivo su Instagram, mentre Meta ne potrebbe guadagnare maggiori feedback rispetto a quanti ottenuti fino ad ora con i gruppi di test che hanno accesso alla versione di prova dell’app mobile.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma non vediamo l’ora di poter testare anche noi le novità di Instagram.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le