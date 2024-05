OpenAI e Stack Overflow insieme per potenziare le abilità da programmatore di ChatGPT

OpenAI e Stack Overflow hanno annunciato in questi giorni una nuova partnership che aiuterà ChatGPT a diventare sempre più bravo nella programmazione. Grazie all’accesso alle API messe a disposizione dal celebre portale in cui gli sviluppatori condividono idee e si aiutano a vicenda nella risoluzione dei problemi, il chatbot con intelligenza artificiale potrà accedere ad una vasta conoscenza dei linguaggi di programmazione per aiutare gli utenti con le loro richieste.

ChatGPT diventerà più bravo a programmare grazie alla nuova partnership con Stack Overflow

Crediti: Stack Overflow, OpenAI

Questa nuova partnership andrà a beneficiare entrambe le aziende: in particolar modo OpenAI potrà utilizzare le OverflowAPI per migliorare le prestazioni di ChatGPT, mentre Stack Overflow potrà utilizzare i modello dell’azienda statunitense per migliorare i proprio prodotti, tra cui proprio le API citate in precedenza. In questo modo gli utenti avranno a disposizione una incredibile conoscenza da sfruttare direttamente all’interno del chatbot.

“Imparare da quante più lingue, culture, materie e settori possibile garantisce che i nostri modelli possano essere utili a tutti. La comunità degli sviluppatori è particolarmente importante per entrambi. La nostra profonda partnership con Stack Overflow ci aiuterà a migliorare l’esperienza degli utenti e degli sviluppatori su entrambe le nostre piattaforme“, ha dichiarato Brad Lightcap, COO di OpenAI.

La prima serie di nuove integrazioni e funzionalità tra Stack Overflow e OpenAI sarà disponibile nella prima metà del 2024, quindi non ci resta che attendere ancora qualche mese prima di scoprire le novità nate da questa nuova partnership.

