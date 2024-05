Honor 200 Lite 5G ufficiale in Italia, subito in promo con 40€ di sconto!

La compagnia cinese ha annunciato un nuovo medio gamma per il mercato occidentale, fresco di lancio in Europa e in Italia. Dopo il debutto iniziale in Francia il dispositivo ha fatto capolino anche da noi, ovviamente con una promozione da non sottovalutare. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutte le novità di Honor 200 Lite 5G tra specifiche tecniche, prezzo e uscita!

Honor 200 Lite 5G: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo medio gamma, il primo di una nuova serie

Design e display

Crediti: Honor

Rispetto al precedente Honor 90 Lite, il nuovo arrivato presenta una look forse meno appariscente. Il modulo fotografico a capsula cede il posto ad un layout più standard, con una tripla fotocamera accompagnata dal flash LED, tutto in un modulo rettangolare. La vera novità è posizionata sul display: è presente un punch hole a pillola (ma con un singolo sensore) per sfruttare la funzione Magic Capsule, ossia una caratteristica in stile Isola Dinamica di Apple.

Honor 200 Lite 5G monta un display piatto AMOLED da 6.7″ Full HD+ ma sappiamo poco altro; il dispositivo offre il PWM Dimming avanzato (3.240 Hz) ma non ci sono dettagli sul refresh rate (presumibilmente a 90 Hz come il predecessore). Il lettore d’impronte è posizionato di lato e nel complesso abbiamo a che fare con un telefono sottile e leggero, da 6,78 mm di spessore e 166 grammi di peso.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Honor

Le specifiche tecniche di Honor 200 Lite 5G si basano sul chipset Dimensity 6080 di MediaTek, octa-core realizzato a 6 nm e dotato di una frequenza massima di 2,4 GHz. Lato memorie abbiamo un unico taglio da 8/256 GB e pare che non sia presente uno slot micro SD. La batteria è un’unità da 4.500 mAh con ricarica rapida da 35W mentre il comparto fotografico comprende un triplo modulo da 108 + 5 + 2 MP con ultra-grandangolare ed obiettivo macro. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 50 MP. Il software a bordo è Android 14, sotto forma di MagicOS 8.0 (ossia l’ultima incarnazione dell’interfaccia proprietaria del brand).

Honor 200 Lite 5G – Scheda tecnica

Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor

Dimensioni di 161,05 x 74,55 x 6,78 mm per 166 grammi

Certificazione IP/

Display AMOLED flat da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a / Hz , campionamento del tocco a / Hz, luminosità fino a / nit, PWM Dimming a 3.240 Hz, punch hole Magic Capsule

flat da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a / Hz, luminosità fino a / nit, PWM Dimming a 3.240 Hz, punch hole Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6080 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 35W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, NFC (non specificato), speaker stereo

Fotocamera da 108 + 5 + 2 MP f/1.75-2.2-2.4 con ultra-wide e macro

f/1.75-2.2-2.4 con ultra-wide e macro Selfie camera da 50 MP f/2.1

f/2.1 Sistema operativo Android 14 con MagicOS 8.0

Honor 200 Lite 5G – Prezzo e uscita

Il prezzo di Honor 200 Lite 5G è di 329,9€ con il caricatore SuperCharge da 66W in bundle (aggiungendo 1,9€): il nuovo arrivato è in promozione a soli 289,9€ utilizzando il codice sconto AH200L40. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black, Cyan Lake e Starry Blue). Insomma, si tratta di un’occasione particolarmente appetibile per mettere le mani sull’ultimo modello targato Honor, il primo della serie 200!

