Recensione Honor 90 Lite: elegante e concreto a soli 299,90€!

E' ormai divenuta tradizione presentare versioni “Lite” più economiche degli smartphone più venduti e ricercati: i motivi sono molteplici, ma più di tutto quello di carattere economico è il motivo trainante proprio perchè le versioni Lite rendono accessibile ad una fascia più ampia l'acquisto dell'ultimo modello di smartphone, con delle valide prestazioni.

Oggi è il turno di Honor 90 Lite, la versione più economia dell'Honor 90 di cui vi ho parlato qualche giorno fa che mi ha lasciato veramente a bocca aperta su tanti fronti: il ruolo che riveste questo Honor 90 Lite è molto importante, perchè il fratello maggiore fa benissimo sotto tutti i fronti. Sarà all'altezza? Honor, ormai, è una garanzia: ve lo racconto nel dettaglio.

Recensione Honor 90 Lite

Design e Materiali

Esteticamente parlando Honor 90 Lite è il solito smartphone dell'azienda cinese a cui, davvero, non gli si può criticare nulla: nonostante rientri tra smartphone sicuramente “economici”, questo Honor 90 Lite si distingue per delle linee squadrate con la solita forma a mattoncino, e dei bordi agli angoli arrotondati.

Il retro è realizzato ovviamente in plastica, ma le finiture di cui è dotato lo rendono alquanto elegante quando lo prendiamo in mano: lui è acquistabile nelle varianti Cyan Lake, Titanium Silver, Midnight Black, tutte e tre lisce al tatto ma con una finitura a tratti brillantinata che sotto la luce crea dei bei giochi di colore, soprattuto nelle due versioni più chiare.

Honor 90 Lite è grande 162.9 x 74.5 x 7.48mm e pesa soli 179 grammi, nonostante la batteria importante di cui è dotato; è uno smartphone dalle dimensioni generose, come avrete intuito, e con il suo design un po' spigoloso probabilmente non è consigliato a tutti, soprattutto se non si ha una buona manualità con smartphone di questo tipo. Certo, con la cover migliora un po' il grip, ma non tutti amano indossare le cover sui propri smartphone: a tal proposito, piccola nota sulla confezione di vendita, in questo modello è estremamente minimale ed il brand ha inserito soltanto lo smartphone ed il cavo di ricarica, senza alimentatore o cover in TPU come succedeva in altri modelli.

Non passa inosservato il camera bump presente sul posteriore: la forma è abbastanza insolita, c'è un ovale allungato che racchiude all'interno altri due ovali con relative fotocamere che si intrecciano l'uno all'interno dell'altro. Insomma, Honor ha osato un pochettino ed è andata fuori dagli schemi, ma il risultato è comunque un camera bump ben ottimizzato e non troppo eccentrico.

Se proprio dovessi muovere una critica ad Honor sul fronte del design, e i più attenti sono certo che li avranno già notati, chiederei al brand il perchè del bordo asimmetrico sotto al display, soprattutto sul lato inferiore. Su aspetto ho notato che voi utenti, ma non solo, siete molto esigenti e tendete a non perdonare questi scivoloni da parte dei Brand. Non è cosi?

Crediti: Red Magic Crediti: Red Magic

Riguardo le predisposizioni e i tasti, invece, Honor 90 Lite possiede in basso il connettore USB-C, lo speaker soltanto mono ed il microfono, mentre in alto c'è il secondo microfono ed un puntino nero che mi ha tratto in inganno pensando si trattasse di una porta infrarossi, ma in realtà non è cosi. A destra, invece, il bilanciere del volume è affiancato dal tasto power che possiede anche integrato un sensore per le impronte digitali, mentre a sinistra c'è lo slot per le due schede SIM ma non la MicroSD.

Display

Proprio nella recensione di Honor 90 qualche giorno fa vi dissi quanto Honor non sbagliasse un colpo in termini di display anche nei modelli più economici, ma con questo Honor 90 Lite qualcosa è andato storto. Si tratta di un pannello LTPS LCD da 6.7″ pollici con risoluzione FullHD+ 2388 x 1080 pixel e supporto alla frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, con un rapporto schermo/corpo del 93.6%.

A dirla tutta penso che il vero problema di questo schermo sia la matrice del pannello che non rende giustizia ai veri display che tende Honor ad utilizzare sui modelli anche solo lievemente più costosi; il display LCD in questione, per carità, ha una eccellente definizione e ad un utente tradizionale, al quale questo smartphone si rivolge, penso non interessi molto altro.

All'atto pratico il display non è tra i più luminosi presenti in questa fascia di mercato, ma soprattutto ha una taratura colore un po' troppo fredda, con poca profondità dei neri e dei colori che non sono vividi come mi sarei aspettato da uno smartphone di Honor. Nelle impostazioni, tuttavia, si può mettere mano alla calibrazione del pannello, ma non mi aspetterei miracoli.

Questo è, tuttavia, uno schermo ottimizzato per la modalità notturna e l'affaticamento degli occhi, tutte caratteristiche ben studiate su questo Honor 90 Lite che, per forza di cose, vanno un po' a limitare l'aspetto legato ai colori di cui vi parlavo poc'anzi; ad ogni modo è promosso, perchè comunque sotto al sole è ben visibile e anche il trattamento antiriflesso è degno di nota.

Hardware e Performance

La piattaforma hardware scelta da Honor prevede la presenza di un SoC di Mediatek, il Dimensity 6020: questa CPU, con cui mi trovo ad avere a che fare per la prima volta in assoluto, è stata un gran sorpresa in termini di performance, affidabilità e gestione delle temperature. E' un processore composto da due Cortex-A76 fino a 2.2GHz e 6 Cortex-A55 fino a 2GHz, con GPU Mali-G57 e taglio di memoria unico, 8/256GB senza alcuna possibilità di espansione, se non quella della RAM in modo dinamico con ulteriori 5GB.

L'hardware a bordo di Honor 90 Lite rispecchia a pieno la fascia di prezzo di cui lo smartphone fa parte, ed Honor ad oggi è stato tra i pochissimi brand a portare anche in fascia medio-bassa delle novità senza riscaldare troppe minestre dagli scorsi anni, cosa avvenuta un po' ovunque nel panorama smartphone.

Il risultato è un dispositivo veloce, fluido ed affidabile in tutti i contesti in cui l'ho provato: sia nell'utilizzo giornaliero, e quindi con app di messaggistica, qualche video su YouTube, mail in quantità industriali, sia poi anche nell'utilizzo intenso in termini di gaming e benchmarking lo smartphone ha retto il colpo senza soffrire troppo. Anche i vari giochi più pesanti, nel mio caso il solito Call of Duty, non mettono tanto in difficoltà Honor 90 Lite che, per forza di cosa, perde qualche frame in caso di utilizzi prolungati oppure dopo i primi caricamenti, ma nulla di trascendentale che limita le prestazioni.

Sul fronte connettività lo smartphone supporta il Wi-Fi 5 (e non 6), il Bluetooth 5.3, l'NFC per i pagamenti cardless ed ovviamente il supporto alle reti 5G su entrambi gli slot SIM.

Software

A livello software Honor 90 Lite arriva con le stesse personalizzazioni del modello più grande e costoso; mi riferisco a MagicOS che qui è in versione 7.1 con Android 13 e firme di sicurezza aggiornate, al momento, a Maggio 2023. Dal fratello maggiore eredita le novità introdotte nell'interfaccia, ovvero le cartelle grandi oppure YoYo, il widget che integra in cartelle tutte le app più utilizzate di recente.

Il software, nonostante tutto, e come spesso ribadito, è un po' rimasto fermo con poche chicche extra che ci si aspetterebbe anche da un modello economico come questo, per di più sugli smartphone di questa fascia di prezzo Honor tende a farci trovare preinstallate alcune app superflue di terze parti di cui potremmo fare benissimo a meno, soprattutto perchè si tratta di giochi di dubbio gusto. In ogni caso, comunque, non è un problema rilevante in quanto sono rimovibili in pochi secondi tutte quante.

Fotocamera

Le fotocamere, onestamente, mi hanno sorpreso: non mi sarei aspettato tanto dal settore fotografico, ma soprattutto la lente primaria da 100MP con apertura f/1.9 è stata in grado di fare veramente bene. Il resto della formazione prevede la presenza di una lente ultra-wide e di profondità da 5MP f/2.2 ed una macro da 2MP, due lenti che un po' fanno sfigurare il resto.

Ovviamente gli scatti di Honor 90 Lite sono quattro scatti da 25MP uniti con la solita tecnica di binning già vista su molteplici smartphone, ed i risultati sono ovviamente fotografie di alta qualità, ricche di dettagli quando scattate in buoni condizioni di luce e soprattutto con dei colori realistici, ben calibrati e mai falsati dall'elaborazione software post scatto, che rimane ancora una volta fondamentale per la resa fotografica finale.

C'è sempre una buona profondità di campo negli scatti e penso che nessuno si accorgerebbe che si tratta di fotografie scattate da uno smartphone da meno di 300 euro. Soffre un po', però, in condizioni di scarsa luce dove l'assenza di stabilizzazione si fa sentire con scatti a lunga esposizione che non possono essere, per forza di cose, definiti e di qualità.

Z Fold 4 – Crediti: Samsung

La fotocamera ultra-wide, purtroppo, è da ritenersi utilizzabile solamente in caso di forte necessità: i suoi soli 5MP si fanno decisamente sentire, e si traducono in foto spesso pastose e con pochissimi dettagli sia di giorno che di notte. Insomma, un'occasione sprecata questa scarsa capacità del sensore ultra grandangolare, perchè le carte in tavola per fare bene al 100% in ambito fotografico c'erano davvero tutte.

Buona la lente selfie frontale da 16MP che scatta foto di qualità sia di giorno che di notte; la registrazione video, invece, prevede il FullHD a 30fps come valori massimi e non oltre, con risultati qualitativi buoni per la fascia di mercato.

Autonomia

La batteria dell'Honor 90 Lite è un'unità da 4500 mAh che vi accompagna durante le vostre giornate senza difficoltà; l'hardware di cui è dotato lo smartphone è veramente molto attento ai consumi ed anche con utilizzi intensi la batteria da 4500 mAh si dimostra essere all'altezza, nonostante non sia tra le più grandi disponibili sul mercato a questo prezzo.

Lo smartphone, inoltre, supporta la ricarica cablata fino a 35W massimi con tempi di ricarica 0-100% pari a circa un'ora e quindici minuti; assente, invece, il supporto alla ricarica wireless.

Prezzo e Considerazioni

Honor 90 Lite arriva ufficialmente a 299,90€ in Italia con anche le Earbuds X5 incluse, in omaggio, nel prezzo per un periodo limitato; nonostante qualche piccola incertezza su alcuni fronti Honor 90 Lite è uno smartphone concreto che offre un'esperienza utente completa e senza limitazioni di nessun tipo nell'uso giornaliero.

Per il prezzo a cui è venduto emerge sicuramente in ambito prestazioni, batteria e fotocamera (ma solo quella principale!); pecca un po' sul fronte display, con un pannello soltanto LCD e non di più.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le