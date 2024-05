Wanbo TT è il proiettore perfetto per il vostro cinema personale a meno di 210€

Negli ultimi anni si è sviluppata sempre più la moda di trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinema con l’aiuto di un proiettore. Questi dispositivi, tuttavia, spesso possono risultare complicati da installare oppure particolarmente costosi, ma quello che vi andiamo a presentare oggi cambia totalmente le carte in tavola. Xiaomi Wanbo TT, infatti, è il proiettore portatile perfetto per chi è alle prime armi ed oggi è ancora più economico!

Con Xiaomi Wanbo TT spendi poco e guardi i tuoi film preferiti proiettati a 120″

Crediti: Xiaomi Wanbo

Xiaomi Wanbo TT è un proiettore smart con design compatto, che può essere posizionato facilmente all’interno della propria sala cinema o in salotto per godersi immagini fino a 120″ con una risoluzione nativa Full HD (1920 x 1080 pixel). La lente LED (con autofocus) che proietta l’immagine offre una luminosità di 650 ANSI Lumen con supporto per gli standard HDR10 e HDR10+. Il dispositivo integrata anche due speaker da 5W, in modo da non dover collegare casse aggiuntive al proiettore.

La CPU MediaTek MT9266 offre la decodifica dei file in 4K, mentre il supporto per il DRM Widevine L1 lo rende compatibile con la visione dei contenuti in alta definizione su Netflix, Prime Video e Disney+. Il dispositivo può essere connesso ad internet tramite Wi-Fi 5 Dual Band, con supporto per il collegamento wireless degli accessori tramite Bluetooth 5.1. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi invitiamo a leggere anche la nostra approfondita recensione.

Xiaomi Wanbo TT è disponibile oggi in offerta su Cafago al prezzo di 209€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

