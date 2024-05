Xiaomi Wanbo Mozart 1 è il proiettore smart con Android e WiFi 6, a soli 260€

Il brand Wanbo, partner di Xiaomi da tanto, ha già dimostrato ampiamente le sue qualità: quando si tratta di proiettori smart le sue soluzioni sono caratterizzate da un rapporto qualità/prezzo sempre al top. E Wanbo Mozart 1 non fa eccezione, specialmente se in promozione con codice sconto e spedizione EU, per il massimo risparmio e la massima celerità!

Codice sconto Xiaomi Wanbo Mozart 1: risparmia sull’acquisto del proiettore smart minimale e completo

Crediti: Wanbo

Elegante ma dallo stile minimale, Wanbo Mozart 1 arriva alle nostre latitudini dopo il debutto su Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese. Si tratta di un proiettore smart con risoluzione nativa Full HD (1080p), 900 ANSI Lumen, messa a fuoco e correzione trapezoidale automatiche, connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.0 e tecnologia PixelPro 5.0. Lato software è presente Android 9 mentre la parte audio è affidata a due speaker da 8W ciascuno (la struttura interna di Mozart 1 è realizzata come un vero e proprio altoparlante, in modo da avere un’esperienza audio di tutto rispetto). Il tutto è raffreddato da un sistema con doppia ventola, in modo da evitare problemi di surriscaldamento. Per concludere la nostra panoramica abbiamo 2/32 GB di memorie, il supporto alla decodifica 4K, una porta HDMI, due USB 2.0 e un ingresso mini-jack.

Crediti: Wanbo

Il proiettore smart Xiaomi Wanbo Mozart 1 torna nuovamente in offerta su Banggood, in promo con un codice sconto dedicato: utilizzando il coupon, il prezzo scende a soli 260€, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. E per saperne di più, ecco la nostra recensione completa! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le