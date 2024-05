Pixel 7 Pro scende a 410€ con Coupon: un’occasione UNICA per passare a Google!

Sei un utente Android in cerca di un nuovo smartphone? Sei sempre stato curioso di provare uno dei top di Google, ma non è mai capitata l’occasione? Il momento è arrivato e va colto al volo: Google Pixel 7 Pro scende al miglio prezzo di sempre con un codice sconto di AliExpress. Solo 410€ per mettere le mani su un dispositivo premium dal look accattivante, specifiche di punta ed una fotocamera in grado di regalare grandi soddisfazioni!

Codice sconto Google Pixel 7 Pro: l’ex top di gamma scende ad un prezzo assurdo, con spedizione dall’Europa

Nonostante il tempo, l’ex flagship di Google si difende ancora benissimo: parliamo di un dispositivo stiloso, con un design unico, caratterizzato da uno schermo LTPO (fino a 120 Hz) da 6,7″ QHD+, una trittico di sensori da 48 + 50 + 12 MP con teleobiettivo e macro, il chipset proprietario Tensor G2 e la qualità che contraddistingue i modelli targati Big G. Insomma, si tratta di un telefono ancora attualissimo proposto ad un prezzo praticamente stracciato!

Crediti: Google

L’ex top di gamma Google Pixel 7 Pro scende a soli 410€ grazie a quest’offerta con codice sconto su AliExpress: inoltre è presente anche la spedizione gratis direttamente dall’Europa, per il massimo risparmio e la massima celerità. Per saperne di più su Pixel 7 Pro dai un’occhiata anche alla nostre recensione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

