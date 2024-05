Recensione Ecovacs Deebot X2 Combo: versatilità ESTREMA

Che il 2024 sia l’anno dei dispositivi 2-in-1 o, nello specifico, 9-in-1, è un dato di fatto. Sono tanti i brand che hanno deciso di unire più funzionalità in un unico prodotto, lo abbiamo visto nei dispositivi mobili (il cui esempio lampante è il Pixel Tablet), lo abbiamo visto nel mondo delle lavasciuga e lo ritroviamo anche nel mondo dei robot aspirapolvere con l’Ecovacs Deebot X2 Combo.

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti che unisce l’anima “automatica” del già conosciutissimo (e molto apprezzato) Deebot X2 Omni (qui la recensione) alla possibilità di avere a disposizione un aspirapolvere ciclonico senza fili.

Attenzione però, questa recensione sarà un po’ diversa dal solito: il robot è esattamente lo stesso X2 Omni che abbiamo avuto modo di provare tempo fa, per questo ci focalizzeremo di più nella comodità di questa nuova idea e sui suoi vantaggi nell’uso di tutti i giorni.

Recensione Ecovacs Deebot X2 Combo: il robot aspirapolvere e lavapavimenti che integra anche un aspirapolvere “tradizionale”

Videorecensione Ecovacs Deebot X2 Combo

Design e materiali

Il design dell’Ecovacs Deebot X2 Combo è semplice: imaginate di prendere un X2 Omni ed arricchire la sua base di ricarica con un supporto per un aspirapolvere senza fili sulla sua parte destra. Estetica, qualità di costruzione, colorazione, materiali, sono i medesimi dell’apprezzatissimo robot del brand ma, ovviamente, la base di ricarica aumenta nell’ingombro.

Il motivo? Continua a svolgere tutte le funzioni di ricarica, svuotamento, lavaggio e asciugatura che abbiamo già visto nell’X2 Omni ma, in più, è in grado di svuotare anche il contenitore dello sporto dell’aspirapolvere senza fili.

Il robot di per sé ha una serie di caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri robot aspirapolvere del mercato. Innanzitutto la forma, che diventa “quasi” rettangolare e decisamente più squadrata, che finora è stata utilizzata dal Proscenic D550 e nei vecchi robot di Neato che, aimé, non hanno avuto vita molto lunga.

Il senso di questo cambio radicale è ovviamente quello di ottimizzare la pulizia degli angoli e delle zone prossime ai battiscopa, cosa che – come vedremo – migliora soprattutto l’aspirazione ed un po’ meno al lavaggio.

Viene totalmente eliminata anche la classica torretta Lidar, a favore di sensori posizionati in prossimità di uno degli “spigoli” del robot, e viene ridotto anche lo spessore generale del dispositivo, che arriva ora a 9.5 cm, ed è presente la telecamera AIVI 2.0 che è stata integrata nel paraurti.

L’aspirapolvere senza fili inoltre è costruito bene. Integra un filtro HEPA che si blocca magneticamente nella zona superiore e che è molto semplice da smontare e pulire, ha un tubo prolunga e tutti gli accessori possono essere custoditi nella parte laterale. In confezione non è incluso il manico estendibile e neppure la spazzola zero tange, che possono però essere acquistati separatamente in un kit.

Come già detto, anche le caratteristiche della base rimangono invariate. Integra una zona in cui è stato inserito un sacco per raccogliere lo sporco che ha una capienza di 3 litri, ha due contenitori per l’acqua ed in 12 secondi è in grado di svuotare o il robot o l’aspirapolvere senza fili.

Qualità pulizia e lavaggio

A dirla tutta però, una differenza con l’X2 Omni c’è: la potenza d’aspirazione, che passa dai 8000 Pa del primo, a 8700 Pa dell’Ecovacs Deebot X2 Combo. Certo, non è un aumento di potenza che rivoluziona il robot, ma è comunque un “upgrade” che non possiamo non apprezzare.

E proprio come la versione Omni, anche questo Ecovacs Deebot X2 Combo non sbaglia un colpo né in fase di aspirazione né nella mappatura. È chiaro che con una potenza del genere sarebbe davvero strano se questo robot non fosse in grado di garantire una pulizia super approfondita, che elimina perfettamente sia i granelli piccoli che quelli più grandi, ma soprattutto i peli di animali. E infatti è così.

Cambia un po’ anche il lavaggio, seppure non radicalmente, che continua ad essere molto buono. Il robot è dotato di moci rotanti che utilizzano acqua calda a 60°, 5° in più della versione precedente, ed è dotato di una tanica interna per l’acqua che viene riempita in modo da permettere una distribuzione uniforme sul pavimento.

Ecovacs Deebot X2 Combo inoltre, è in grado di sollevare i mop di ben 15 millimetri e rileva i tappeti: in questo modo, qualora il robot dovesse salirci, si eviterebbe in maniera piuttosto efficiente che si bagni il tessuto. Ciò che manca però, è la possibilità di estendere uno dei moci per la pulizia lungo i bordi.

Inoltre, va detto che rispetto al modello precedente Ecovacs Deebot X2 Combo ci è sembrato molto più preciso nel rilevamento degli ostacoli e degli oggetti lasciati sul pavimento: certo, probabilmente si tratta di un aggiornamento software che ad oggi sarà presente anche nella versione Omni ma, di nuovo, si tratta di una novità che non possiamo non apprezzare.

Ma la vera differenza di questo modello la fa l’aspirapolvere senza fili che in confezione viene dotato di tre accessori: uno per tutte le superfici, uno per le fessure ed una spazzola motorizzata piccola pensata per divani e letti. Tutti gli accessori possono essere riposti all’interno della base ma, qualora lo si volesse trasformare in un aspirapolvere senza fili completo al 100%, bisognerebbe acquistare un kit supplementare (che costa 149 euro su Amazon) nel quale è presente la spazzola ZeroTangle, un tubo estendibile ed un supporto per fissarlo alla base.

L’aspirapolvere senza fili ha una buona potenza d’aspirazione, ed è dotato di un contenitore per lo sporco da 300 ml, il tutto in un prodotto che pesa circa 1.2 Kg. E che si sia deciso di utilizzare il robot, o che si abbia preferito pulire manualmente la propria casa con l’aspirapolvere, una volta terminato il lavoro e posizionati l’uno o l’altro nella base di ricarica, i contenitori dello sporco verranno svuotati automaticamente.

Applicazione

Sull’applicazione di gestione dell’Ecovacs Deebot X2 Combo c’è poco da dire. Viene gestito dall’ormai conosciutissima Ecovacs Home, disponibile sia per iPhone che per Android, che integra le stesse identiche funzionalità che abbiamo visto nella versione Omni.

Integra la funzione AI Smart Hosting che deciderà in automatico le migliori impostazioni di pulizia, permette di gestire la quantità di acqua distribuita e la potenza d’aspirazione, integra una visualizzazione 3D della propria casa e così via.

Inoltre, così come già visto nel modello precedente, oltre che alla possibilità di utilizzare l’assistente Ecovacs Yiko, Ecovacs Deebot X2 Combo è compatibile sia con Google Assistant che con Alexa.

Autonomia della batteria

La batteria del robot è da 6400 mAh, che gli garantisce senza problemi anche due ore di utilizzo con un’unica carica, mentre quella dell’aspirapolvere senza fili è una 4000 mAh che gli garantisce poco più di 15 minuti nella modalità standard (ossia quella con la massima potenza) ed oltre 60 minuti nella modalità “Eco”.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita dell’Ecovacs Deebot X2 Combo è di 1391,99 euro in sconto su Amazon, mentre per il kit che include la spazzola motorizzata ed il tubo estendibile bisognerà spendere altri 149,00 euro. Ora, va detto che l’ottimo X2 Omni ormai ha uno street price che è sceso sotto i 1000 euro, il che rende difficile consigliare su due piedi l’acquisto della variante “combo”.

Va detto però che stiamo parlando della soluzione di pulizia più versatile del mercato, con la quale non solo potrete pulire i pavimenti perfettamente, ma anche le altre superfici o i divani e i tappeti, con la comodità di avere un’unica base di ricarica che svuoterà automaticamente i contenitori dello sporco.

A mio avviso, l’unico neo di questa soluzione è la necessità di dover acquistare un kit separato qualora si volesse la spazzola motorizzata ed il tubo estendibile: se Ecovacs avesse incluso tutti gli accessori in confezione, Ecovacs Deebot X2 Combo sarebbe stato quasi la soluzione definitiva.





