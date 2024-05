Sfreccia in città con Fafrees F20 Light: la e-bike pieghevole che non teme il traffico

La vita in città sta diventando sempre più frenetica e il traffico sempre più asfissiante, ma per fortuna c’è la mobilità elettrica che prova a sconfiggere lo smog e l’inquinamento (aiutandoci ad arrivare in orario). Se anche voi non vedete l’ora di saltare in sella ad una bicicletta elettrica e dire addio all’ingombrante automobile, l’offerta lampo di Cafago di oggi fa sicuramente al caso vostro: uno sconto di oltre il 30% su Fafrees F20 Light.

Fafrees F20 Light: motore da 250W e batteria da 36V 14.5 Ah per muoversi liberamente in città

Crediti: FAFRESS

Fafrees F20 Light è una bicicletta elettrica con design step-through pieghevole che può essere facilmente trasportata anche nel cofano dell’auto dopo essere stata richiusa, con un peso di appena 24 kg. Questa e-bike è dotata di un motore elettrico da 250W in grado di generare una potenza di coppia pari a 35 n.m, raggiungendo una velocità massima di 25 KM/h (come previsto dalla normativa europea).

La batteria da 36V 14.5 Ah permette di ottenere un’autonomia fino a 100 km in pedalata assistista e fino a 65 km in modalità full electric. Il cambio Shimano a 7 rapporti facilita la pedalata, garantendo una salita agevole anche ad una pendenza di 20°, mentre il portapacchi permette di portare con sé zaini e borse senza alcun tipo di ingombro durante la guida.

I freni a disco meccanici permettono di fermare in pochi secondi ed in totale sicurezza le ruote da 20″ con pneumatici da 1.95″, mentre tramite il display LCD a colori è possibile regolare la modalità della pedalata e tenere sotto controllo l’autonomia della batteria.

Fafrees F20 Light è disponibile oggi in offerta lampo su Cafago al prezzo di 779€ (invece di 1129.99€) con uno sconto del 32%. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le