L’addestramento di GPT-5 è iniziato: OpenAI forma un nuovo comitato di sicurezza

OpenAI, in seguito alle partenze di diversi sviluppatori e dirigenti che hanno citato gravi problemi nella sicurezza dell’azienda, ha annunciato oggi la formazione di un nuovo Comitato di Sicurezza e Protezione che vigilerà sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale e si assicurerà che non venga mai messa in secondo piano la sicurezza delle operazioni. Contestualmente, l’azienda statunitense ha anche annunciato l’inizio dell’addestramento di GPT-5, il nuovo modello di linguaggio che potrebbe spianare la strada per l’AGI.

OpenAI traccia la strada verso GPT-5 e l’AGI con un nuovo comitato di sicurezza

Crediti: OpenAI

Il nuovo comitato di sicurezza guidato da Bret Taylor, Adam D’Angelo, Nicole Seligman e Sam Altman avrà il primo compito di migliorare la sicurezza e la salvaguardia di OpenAI nel corso dei prossimi 90 giorni. Al termine di questo periodo, il comitato condividerà pubblicamente le proprie scoperte e le eventuali modifiche che verranno apportate alla compagnia. Tutto questo perché GPT-5 è ufficialmente entrato nella fase di addestramento e molto presto si inizierà a parlare (probabilmente) in modo concreto di AGI (artificial general intelligence).

“OpenAI ha recentemente iniziato ad addestrare il suo modello di prossima generazione e prevediamo che i sistemi che ne risulteranno ci porteranno al livello successivo di capacità nel nostro percorso verso l’AGI. Sebbene siamo orgogliosi di costruire e rilasciare modelli leader del settore sia in termini di capacità che di sicurezza, accogliamo con favore un dibattito intenso in questo momento importante” ha annunciato OpenAI in un comunicato stampa.

Il momento in cui l’intelligenza artificiale sarà in grado di imparare e ragionare in modo completamente autonomo sembra si stia pian piano avvicinando. Non ci resta quindi che attendere il momento del lancio di GPT-5 per scoprire quali funzioni peculiari porterà con sé.

