Xiaomi 14 Ultra: scheda tecnica, prezzo e uscita

Dopo i primi due modelli della serie 14 è tempo di fare i conti con il vero super flagship della gamma. Ancora una volta la casa di Lei Jun ha deciso di sfornare un Camera Phone d’eccezione, con specifiche di punta e un comparto in collaborazione con Leica. Ecco tutto le novità di Xiaomi 14 Ultra, tra specifiche tecniche, prezzo e data d’uscita sul mercato.

SCOPRI DOVE COMPRARE XIAOMI 14 ULTRA

Xiaomi 14 Ultra ufficiale: novità e specifiche del nuovo top di gamma

Design e display

Crediti: Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra si presenta come una versione aggiornata del predecessore (qui la nostra recensione di Xiaomi 13 Ultra): migliora le cose ma senza rivoluzionare. Il look è quasi identico, fatta eccezione per la cornice che circonda l’enorme modulo fotografico circolare, più marcata, visibile ed elaborata. Ritorna la collaborazione con Leica mentre la parte frontale ospita un ampio schermo dotato di bordi micro-quad curved: lo schermo non è completamente piatto ma non presenta bordi visibilmente curvi; tuttavia, è dotato di un pannello in vetro con curvatura 2.5D su tutti e quattro i lati, per un aspetto finale elegantissimo.

Se sotto il profilo visivo Xiaomi 14 Ultra non cambia granché le carte in tavola, lo fa sotto quello della qualità costruttiva. Viene introdotta quella che viene definita l’architettura Xiaomi Dragon Armor, con un telaio in alluminio CNC 2 volte più resistente alla flessione e un pannello posteriore nella nuova eco-pelle Kona 6 volte più resistente all’usura e allo scolorimento; per i più esigenti, Xiaomi ha anche creato una variante in ceramica e una limitata con telaio in titanio.

Crediti: Xiaomi

C’è anche lo schermo, con vetro protettivo proprietario Xiaomi Longjing 10 volte più resistente alle cadute rispetto al Gorilla Glass Victus di Corning. Il display è un’unità AMOLED C8 da 6,73″ con risoluzione 2K, refresh rate 1-120 Hz, campionamento del tocco a 2.160 Hz, DC Dimming e PWM Dimming a 1.920 Hz, supporto 12-bit fino a 68,7 miliardi di colori, luminosità fino a 3.000 nit, lettore d’impronte ottico sotto lo schermo e supporto Dolby Vision e HDR Vivid. Le dimensioni di 161,4 x 75,3 x 9,2 mm (più il modulo fotografico, davvero enorme) e il peso ammonta a 222 grammi. Il super top di gamma è resistente all’acqua e alla polvere e presenta la certificazione IP68.

Specifiche tecniche e fotocamera

Trattandosi di un top di gamma, le specifiche tecniche di Xiaomi 14 Ultra fanno affidamento sull’ultima soluzione di punta targata Qualcomm. Lo Snapdragon 8 Gen 3 offre performance di alto livello e tante funzioni legate all’AI: il SoC è realizzato a 4 nm da TSMC e presenta un core principale Cortex X4 fino a 3,3 GHz, una GPU Adreno 750 ed un motore dedicato all’AI generativa. Il tutto è accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage di tipo UFS 4.0. La batteria aumenta a un amperaggio di 5.300 mAh sfruttando la tecnologia silicio-carbonio per l’anodo che permette di avere la più alta densità energetica pari a 779 Wh/l; una batteria che offre supporto alla ricarica rapida a 90W nonché wireless a 80W.

Crediti: Qualcomm

Si tratta del primo smartphone del brand dotato del supporto alla comunicazione satellitare bidirezionale, una funzione utile per inviare SOS vocali e testuali, insieme alla posizione precisa e i dati fisici (raccolti tramite dispositivi indossabili, se presenti). Ciò è possibile anche grazie al microchip Xiaomi Surge T1, che aumenta la velocità di ricerca satellitare del 60%, di connessione del 29% e di performance del 21%, oltre a potenziare il segnale della rete cellulare del 37% e di Wi-Fi e Bluetooth del 16%.

Trattandosi di un camera phone, Xiaomi 14 Ultra ha un comparto da vero top, composto da un modulo da 50+50+50+50 MP f/1.8-1.63/4.0-1.8-2.5. Il sensore principale è un’unità Sony LYT-900 da 1″ con OIS e apertura variabile f/1.63-4.0 con lenti Leica Summilux. Non mancano ultra-grandangolare Sony IMX858 con FoV di 122° e doppio teleobiettivo Sony IMX858, di cui uno a periscopio, con zoom 3,2X e 5X. Tra le caratteristiche del pacchetto c’è il supporto ai video 8K, 4K a 120 fps, slow-motion fino a 1.920 fps in Full HD (1080p) e c’è una selfie camera punch-hole da 32 MP.

Crediti: Xiaomi

Sensori a parte, il nuovo microchip dedicato Xiaomi AISP combina la potenza di CPU, GPU, ISP ed NPU fino a 60 TOPs e sfrutta il modello LLM d’intelligenza artificiale di Xiaomi per ottimizzarne le capacità fotografiche, come per esempio la funzione 30x AI Super Zoom. I moduli FusionLM, ToneLM, ColorLM e PortraitLM si occupano di gestire al meglio aspetti come dettagli, toni, colori e foto Ritratto, e c’è un nuovo algoritmo HDR che elabora i dati RAW a 21-bit con oltre 16 stop di range dinamico.

Lato software, l’app fotografica è stata resa più rapida, mettendoci solamente 0,7 secondi ad aprirsi ed essere pronta allo scatto. Per chi volesse elevare l’esperienza fotografica, c’è anche un kit fotografico (venduto a parte) con un’impugnatura USB-C con batteria da 1.500 mAh: migliora il grip e aggiunge tasti dedicati per scattare foto, registrare video, azionare lo zoom e regolare esposizione, apertura, ISO, bilanciamento del bianco e così via. Il kit comprende anche un case protettivo in ecopelle con attacco da 67 mm per aggiungere filtri e proteggi-lente.

Xiaomi 14 Ultra – Scheda tecnica

dimensioni di 161,4 x 75,3 x 9,2 mm per un peso di 224 grammi

certificazione IP68

display AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), densità di 522 PPI, refresh rate 1-120 Hz , protezione Xiaomi Longjing Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit

a da (3.200 x 1.440 pixel), densità di 522 PPI, refresh rate , protezione Xiaomi Longjing Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.300 mAh con ricarica da 90W e wireless da 80W

con ricarica da e wireless da 80W fotocamera da 50+50+50+50 MP f/1.8-1.63/4.0-1.8-2.5 con LYT-900 1″, lenti Leica Summilux con apertura variabile f/1.63-4.0, OIS, ultra-grandangolare IMX858, teleobiettivo IMX858 da 75 mm con zoom 3.2X, teleobiettivo a periscopio IMX858 da 120 mm con zoom 5X

f/1.8-1.63/4.0-1.8-2.5 con 1″, lenti con apertura variabile f/1.63-4.0, OIS, ultra-grandangolare IMX858, IMX858 da 75 mm con zoom 3.2X, teleobiettivo a IMX858 da 120 mm con zoom 5X selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, NFC, comunicazione satellitare bidirezionale

Android 14 sotto forma di HyperOS 1

Xiaomi 14 Ultra – Prezzo e uscita

Xiaomi 14 Ultra è disponibile in Cina ai seguenti prezzi:

12/256 GB – 6.499 CNY ( 834€ )

) 16/512 GB – 6999 CNY ( 908€ )

) 16 GB/1 TB – 7.799 CNY ( 1.012€ )

) Titanium Edition 16 GB/1 TB – 8.799 CNY (1.128€)

La data di presentazione per il mercato Global è fissata per il 25 febbraio, nel corso dell’evento alla vigilia del MWC 2024 di Barcellona durante cui scopriremo prezzi e date per l’Italia.

SCOPRI DOVE COMPRARE XIAOMI 14 ULTRA

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le