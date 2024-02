Samsung Galaxy S24: è di nuovo polemica su Game Optimizing Service

Si è riaccesa la controversia attorno a Game Optimizing Service, la funzionalità software che in passato attirò critiche su Samsung e che sta tornando a farlo sulla serie Galaxy S24. Con il lancio della serie Galaxy S22 venne scoperta la presenza all’interno della One UI di questa app, concepita con lo scopo di bilanciare prestazioni e temperature. Un obiettivo virtuoso ma che non venne attuato nel migliore dei modi dalla compagnia, costringendo la compagnia a fare dietro front e a scusarsi col pubblico.

Il servizio Game Optimization Service sta dando problemi sulla serie Samsung Galaxy S24

Crediti: Samsung

Quello che fa Game Optimizing Service nel concreto è limitare CPU e GPU qualora rilevasse che il loro funzionamento stia influendo in maniera negativa sulle temperature dello smartphone, in quanto ciò rischierebbe di peggiorarne l’autonomia. Fece discutere quando, nel 2022, venne scoperto che GOS interveniva in fase gaming ma non nelle app di benchmark, creando una falsa percezione delle effettive performance dei telefoni Samsung, che nei benchmark davano il meglio di sé ma poi venivano limitati coi giochi più pesanti.

Samsung decise di ascoltare le critiche e rilasciare un aggiornamento software che consente di disattivare Game Optimizing Service e lasciare che CPU e GPU agiscano al pieno della loro potenza (thermal throttling permettendo). Con i modelli successivi questa aggiunta è stata implementata di default, ma è stato scoperto che c’è un fastidioso bug con la serie Samsung Galaxy S24.

Il test è stato svolto con Genshin Impact e Galaxy S24 Ultra con Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy da parte di un utente sud-coreano della community Samsung: disattivando GOS, aumentano i consumi ma non il frame rate, quando invece la sua disattivazione dovrebbe dare un boost alle prestazioni sacrificando parte dell’autonomia. Samsung ha risposto dando ragione all’utente e confermando la presenza di questo bug, proseguendo nell’annunciare di star lavorando a un fix che verrà rilasciato il prima possibile.

