Monopattini elettrici in sconto su Geekmall: tanti modelli in promo, si parte da 219€!

Il bel tempo sta tornando progressivamente (anche se ci sono ancora momenti di gelo), la primavera si fa sempre più vicina e torna la voglia di stare all’aperto. Insomma, è il momento perfetto per passare alla mobilità green: per i tuoi spostamenti ecologici (ed economici) scegli uno dei monopattini elettrici in offerta su Geekmall. C’è solo l’imbarazzo della scelta: sono tutti i sconto con coupon e l’immancabile spedizione dall’Europa!

BOGIST M1 Elite, KuKirin G2 Pro, iScooter I9 Max e JOYOR S10-S in offerta su Geekmall con coupon e spedizione EU

Crediti: BOGIST

BOGIST M1 Elite (219€) è la soluzione entry level perfetta per gli spostamenti in città: il monopattino elettrico è dotato di un struttura robusta e pieghevole, pneumatici da 8,5″ ed un motore da 350W. È in grado di affrontale salite leggere (fino a 15° di pendenza) e grazie alla batteria da 36V 10.4Ah offre un’autonomia fino a 25/30 km. Il pratico display LED permette di visualizzare tutti i parametri in tempo reale mentre il sistema di frenata (con e-ABS e freni a disco) garantisce una guida sicura.

Crediti: KuKirin

Si cambia completamente genere con KuKirin G2 Pro (499€): in questo caso ci troviamo alle prese con un monopattino elettrico fuoristrada, pensato per affrontare il tutto comodità e sicurezza le strade più problematiche. Il veicolo monta un potente motore da 600W, pneumatici resistenti da 9″, freni a doppio disco e sospensioni anteriori e posteriori. Il tutto con un’autonomia fino a 55 km e con la capacità di affrontare salite con pendenza fino a 20°.

Crediti: iScooter

Torniamo a guardare le soluzioni da città con iScooter I9 Max (314€), modello leggermente più performante rispetto a quello targato BOGIST. In questo caso abbiamo un motore da 500W e pneumatici da 10″ con struttura a nido d’ape, fino a 35 km di autonomia e sospensioni anteriori e posteriori. In questo caso la parola d’ordine è comodità: tutte le caratteristiche puntano in funzione di una guida votata al comfort, senza urti e vibrazioni. Presenti all’appello un utile display LCD e tanti controlli tramite l’app per smartphone.

Crediti: JOYOR

Infine, tra le occasioni di Geekmall troviamo anche JOYOR S10-S (799€): un monopattino elettrico premium e sportivo, per la guida off-road. Le strade più impervie non saranno un problema ed è perfetto per gite in mezzo alla natura: in questo caso abbiamo un doppio motore da 1000W totali, fino a 70/85 km di autonomia, un telaio in alluminio aerospaziale (a bassa densità ed alta resistenza strutturale, fari ultra luminosi, pneumatici rinforzati (10″), tecnologia Cruise Control e tanto altro!

