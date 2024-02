Xiaomi 14 Ultra e Surge T1: a cosa serve il nuovo microchip proprietario

In vista della sua presentazione ufficiale, i teaser pubblicati sui social svelano che Xiaomi 14 Ultra avrà dalla sua il nuovo Surge T1. Sarà la nuova aggiunta alla gamma Surge, composta dai microchip proprietari che Xiaomi è solita realizzare di tanto in tanto per i suoi modelli più avanzati. Dentro al suo predecessore Xiaomi 13 Ultra, per esempio, sono presenti Surge G1 e Surge P2, in passato abbiamo avuto anche il Surge C2, ma per la prima volta questa serie Surge T si occuperà di gestire un altro aspetto dello smartphone.

Dentro Xiaomi 14 Ultra sono nascosti due microchip proprietari: come funziona il Surge T1

I succitati microchip si dedicano a settori specifici del telefono: i Surge C gestiscono la fotocamera, mentre Surge G e Surge P di aspetti quali batteria e ricarica. Questa volta, Xiaomi ci fa sapere che il Surge T1 è stato realizzato con in mente la connettività e sarà quindi un microchip per il miglioramento del segnale, con prestazioni definite “più potenti che mai“. Affinché ciò avvenga, Surge T1 è capace di rilevare attivamente i segnali e sintonizzare le antenne di conseguenza, così come aumentare la pianificazione delle comunicazioni.

Il risultato è che le prestazioni di Xiaomi 14 Ultra sotto il profilo della comunicazione cellulare migliorano fino al +37%, ma non solo: Surge T1 affina anche le performance sotto rete Wi-Fi e Bluetooth, con un miglioramento fino al +16%. E se si parla di microchip proprietari, non si può non menzionare il nuovo AISP della fotocamera, in vista di quello che si prospetta sarà il nuovo SoC proprietario di Xiaomi.

