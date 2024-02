CMF Neckband Pro e CMF Buds: ecco quando saranno presentate

CMF by Nothing, dopo i primi teaser apparsi sui social, ha confermato ufficialmente la data di presentazione dei prossimi due dispositivi dedicati al settore audio. Neckband Pro e Buds, infatti, faranno compagnia al nuovo Nothing Phone (2a) nell’evento di presentazione che si terrà nei primi giorni di marzo.

Non solo Nothing Phone (2a): l’evento di presentazione avrà anche i nuovi device CMF

Nei primi giorni di febbraio, Nothing ha lanciato i primi teaser per i nuovi dispositivi audio della linea CMF: Neckband Pro, un paio di cuffie ad archetto dedicato agli sportivi, e Buds, la versione economica delle Buds Pro arrivate sul mercato negli scorsi mesi e che abbiamo avuto modo di recensire anche su queste pagine.

In queste ore, invece, è arrivata l’ufficialità: CMF Neckband Pro e CMF Buds Pro saranno presentati ufficialmente il prossimo 5 marzo, proprio in occasione dell’evento che svelare al mondo tutti i dettagli sul nuovissimo Nothing Phone (2a). Non ci resta quindi che attendere ancora poche settimane prima di scoprire di quali funzionalità saranno dotate le nuove cuffie CMF.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le