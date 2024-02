Doogee S41 Max in offerta lancio: il nuovo smartphone ultra-resistente sotto i 150€

Solito e resistente, impermeabile e dotato di una super batteria: Doogee S41 Max è il compagno di avventure perfetto, tutto da “maltrattare”, e che non teme nemmeno gli ambienti più estremi. Il prezzo? Meno di 150€ grazie all’offerta lampo targata Banggood!

Doogee S41 Max debutta su Banggood ed è subito in offerta lampo: è il nuovo rugged phone economico

Crediti: Doogee

Trattandosi di un rugged phone, ovviamente non possono mancare le solite certificazioni contro polvere, acqua, urti, cadute e temperature estreme (IP68, IP69K e MIL-STD-810H): Doogee S41 Max è il dispositivo perfetto da portare con sé durante un’avventura o gli allenamenti. Il telefono offre uno schermo IPS da 5,5″ HD+ e presenta dimensioni abbastanza compatte per un terminale di tipo rugged. Il chipset a bordo è una soluzione UNISOC T606, con 6 GB di RAM e 256 GB di storage; è possibile sfruttare la Virtual RAM fino a 10 GB aggiuntivi e grazie allo slot micro SD lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a 1 TB. È presente una fotocamera Sony da 13 MP mentre la batteria è un’unità da ben 6.300 mAh (ricaricabile tramite USB-C). Presenti anche un pulsante personalizzabile, il GPS e l’ingresso per le cuffie, mentre lato software troviamo Android 13.

Crediti: Doogee

Il nuovo rugged phone Doogee S41 Max arriva per la prima volta su Banggood ed è subito in sconto: il dispositivo viene proposto in offerta lancio a soli 143€, in versione EU e nelle colorazioni Orange, Black e Green. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

