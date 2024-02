iPhone 16 e AI: i microfoni saranno più avanzati, e Siri ringrazia

Aggiornamento 21/02: nuovi dettagli sui microfoni della serie iPhone 16, li trovate nell’articolo.

Fra le novità previste per la prossima generazione, è previsto un aggiornamento significativo dei microfoni di iPhone 16. Una modifica il cui scopo sarebbe il miglioramento dell’esperienza di utilizzo di Siri, in vista del suo potenziamento tramite intelligenza artificiale. Lo afferma il celebre analista Ming-Chi Kuo, che nel suo ultimo post afferma che “rafforzare le caratteristiche e le specifiche hardware e software di Siri è la chiave per promuovere contenuti generati dall’intelligenza artificiale“.

iPhone 16 avrà microfoni migliori per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale di Siri

Crediti: Adnkronos

Le voci di corridoio insistono sull’utilizzo da parte di Apple di un modello di linguaggio LLM che le permetterà di potenziare le capacità del suo assistente vocale. Elevandone le capacità di elaborazione dell’input vocale, la compagnia sarebbe intenzionata a migliorare la qualità microfonica di iPhone in termini di rapporto fra segnale e rumore, affinché Siri dia il meglio di sé riuscendo a capire meglio ciò che gli si chiede. AAC e Goertek si occuperebbero di fornire i microfoni della linea iPhone 16, che rispetto a quelli della serie iPhone 15 godrebbero di una protezione dallo shock acustico migliorata del 100/150% e un rapporto segnale/rumore più elevato per recepire la voce in maniera più nitida.

Inoltre, viene menzionata anche una migliore resistenza all’acqua da parte dei nuovi microfoni, che sarebbero così meno propensi a funzionare male o danneggiarsi qualora entrassero in contatto con i liquidi. Da mesi, si vocifera che sarà iOS 18 il major update della svolta sotto il fronte AI, dopo che per molto tempo Apple si è tenuta alla larga anche soltanto dal menzionare il termine “intelligenza artificiale” per i suoi prodotti, preferendo invece parlare di “machine learning”; microfoni a parte, a sostegno dell’AI si vocifera anche la presenza di una più potente NPU.

