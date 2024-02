iPhone 16 Pro/Pro Max, NPU molto più potente: il focus sarà l’AI

Come al solito, Apple ha lasciato che il mondo Android si esponesse sul tema dell’intelligenza artificiale, prendendo il suo tempo per abbracciarlo e farlo proprio. Tutti gli indizi puntano verso iOS 18 e quindi verso la serie iPhone 16, che per la prima volta dovrebbero adeguarsi al mercato telefonico e portare l’AI anche agli utenti della mela. Per farlo adeguatamente a livello di performance, si vocifera che il prossimo Apple A18 Pro abbia una NPU migliorata.

Apple A18 Pro e iPhone 16: verrà migliorata l’NPU per gestire l’intelligenza artificiale

Crediti: Apple

All’interno degli ultimi iPhone 15 Pro e Pro Max troviamo l’Apple A17 Pro, fra le cui componente trova spazio un Neural Engine composto da 16 core e capace di gestire fino a 35 trilioni di operazioni al secondo. Parlando di Apple A18 Pro, le voci di corridoio parlano di un numero “significativamente” maggiore di core, pur non specificando quanti ce ne saranno. Ecco la cronologia evolutiva del Neural Engine:

Modelli SoC NPU Potenza iPhone X, 8 e 8 Plus Apple A11 2-core 600 miliardi di operazioni al secondo iPhone XS, XS Max e XR Apple A12 8-core 5 triliardi di operazioni al secondo iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max Apple A13 8-core 5 triliardi di operazioni al secondo serie iPhone 12 Apple A14 16-core 11 triliardi di operazioni al secondo serie iPhone 13 Apple A15 16-core 15,8 triliardi di operazioni al secondo serie iPhone 14 Apple A16 16-core 17 triliardi di operazioni al secondo serie iPhone 15 Apple A17 Pro 16-core 35 triliardi di operazioni al secondo

Sono quattro generazioni che non varia il numero di core del Neural Engine degli iPhone, seppur ci sia stata una costante evoluzioni della sua potenza, specialmente con l’ultimo Apple A17 Pro, la cui potenza è stata più che raddoppiata. E si vocifera che la nuova NPU sarà adottata non soltanto su smartphone ma anche su tablet e notebook, visto che dovrebbe essere integrata anche sui futuri SoC Apple M4 previsti a cavallo fra 2024 e 2025.

In vista del WWDC 2024, Apple ha lanciato il suo primo modello AI, e le voci di corridoio suggeriscono che l’intelligenza artificiale migliorerà iOS 18 sotto vari punti di vista. Ma non solo: AI a parte, Apple A18 Pro dovrebbe offrire prestazioni mai viste prima.

