Apple A18 Pro su GeekBench: è di nuovo record, ma anche per Qualcomm e MediaTek

I piani di Apple prevedrebbero che iPhone 16 e 16 Plus sarebbero alimentati dall’A18, mentre i più potenti iPhone 16 Pro e Pro Max dall’A18 Pro. Negli ultimi anni, la compagnia di Cupertino ha deciso di diversificare i System-on-a-Chipset dei suoi melafonini, relegando il microchip più potente ai soli modelli Pro e Pro Max. Una regola che non cambierà con la prossima generazione di smartphone Apple, e adesso sappiamo anche quanto sarebbe in grado di raggiungere A18 Pro nei test GeekBench.

Apple A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400 mostrano di cosa sono capaci su GeekBench

Apple A18 Pro GB6 score is said to be 3500/8200. — Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) January 30, 2024

Manca ancora uno screenshot (che sarebbe comunque falsificabile), ma il leaker Nguyen Phi Hung afferma su X che il SoC Apple a18 Pro riuscirebbe a toccare i 3.500/8.200 punti su GeekBench 6. Rispetto all’A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max e al suo risultato attorno ai 2.900/7.200 punti, il futuro SoC porterebbe sul piatto un avanzamento pari al +20% in single-core e +14% in multi-core.

A queste indiscrezioni aggiungiamo quelle relative a Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400, entrambi recentemente apparsi proprio su GeekBench con risultati pari a 2.800/11.000 punti. I SoC Qualcomm e MediaTek avrebbero prestazioni multi-core più avanzate di quello Apple, probabilmente grazie a una CPU con più core rispetto a quella di Cupertino che probabilmente sarà ancora una volta hexa-core anziché octa-core.

Lo stesso non si potrebbe dire in single-core, dove A18 Pro godrebbe di capacità superiori. Qualora fosse vero, sarebbe persino capace di superare gli stessi Apple M3, M3 Pro ed M3 Max, le cui performance su GeekBench si aggirano attorno ai 3.000/3.100 punti in single-core. Come al solito, però, prendete questi punteggi con le pinze, perché nelle fasi iniziali di test i SoC possono venire spinti oltre i limiti in cui incorrono per poter stare dentro a uno smartphone senza scaldare troppo.

