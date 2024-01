Snapdragon 8 Gen 4 nei primi benchmark: tutta la potenza dei core Oryon

Qualcomm lo ha annunciato ufficialmente: lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà il suo primo System-on-a-Chipset a vantare i core proprietari Oryon. Dopo essersi sempre affidata ai core ARM che abbiamo conosciuto in tutti questi anni, il chipmaker intraprenderà una strada tutta sua, come Apple fa ormai da tempo. Una mossa che potrebbe tradursi in un corposo salto in avanti in termini di performance, come testimonierebbero i primi benchmark apparsi online.

I primi benchmark mostrano di cosa sarebbe in grado lo Snapdragon 8 Gen 4

Nel caso di Antutu, lo Snapdragon 8 Gen 4 sarebbe capace di arrivare al punteggio record di 3.133.570 punti: rispetto all’attuale Snapdragon 8 Gen 3, in grado di superare i 2.000.000, sarebbe un aumento del +56%.

Snapdragon 8 Gen 3 CPU – 474.884 punti GPU – 927.463 punti Memorie – 389.166 punti UX – 347.768 punti

Snapdragon 8 Gen 4 CPU – 702.689 punti (+47%) GPU – 1.330.057 punti (+43%) Memorie – 616.268 punti (+58%) UX – 484.556 punti (+39%)



Tralasciando le memorie, il cui salto del +58% potrebbe essere dettato dall’esecuzione del test Antutu su un modello con un taglio di memorie più capiente, si può notare come sia la CPU ad avere l’aumento maggiore.

Aumento che viene rimarcato nel test di GeekBench, dove lo Snapdragon 8 Gen 4 raggiunge 2.845/10.628 punti in single/multi-core rispetto ai 2.329/7.501 del suo predecessore. Si tratta di un miglioramento pari al +22% in single-core ma soprattutto del +41% in multi-core, persino superiore alla media di 7.200 punti di iPhone 15 Pro Max e del suo A17 Pro.

Così come l’appena citato SoC Apple, anche lo Snapdragon 8 Gen 4 vanterebbe un processo produttivo a 3 nm, fabbricato da TSMC utilizzando il nodo N3E. Un balzo evolutivo che porterà con sé migliorie nell’efficienza energetica, le quali permetterebbero a Qualcomm di usare una CPU con potenza fino a 14,2W (la Gen 3 arriva a 12,7W), seppur si parli di macchine prototipali e ancora da ottimizzare. Sarebbe una CPU composta da un core Oryon ad alte prestazioni a 5,47W, due core intermedi a 6,32W e un core a basso consumo a 1,1W.

Il fatto che si parli di una presentazione prima del tempo per Xiaomi 15 farebbe pensare il lancio dello Snapdragon 8 Gen 4 sarebbe anticipato, forse per mettersi più in pari con le tempistiche di Apple. E all’orizzonte c’è anche il Dimensity 9400, che come il SoC Qualcomm potrebbe sfoggiare specifiche di altissimo livello.

