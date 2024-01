Xiaomi 15: produzione anticipata, forse anche la presentazione

Prevedere con esattezza quando sarà presentata la serie Xiaomi 15 non è un compito facile, vista l’imprevedibilità che i brand cinesi hanno in materia. Al contrario di brand come Apple, Samsung e Google, che sono soliti presentare i rispettivi flagship di punta in un dato periodo dell’anno, di tanto in tanto Xiaomi ha cambiato le carte in tavola. Per esempio, Xiaomi 13 e 13 Pro vennero lanciati nel dicembre 2022, mentre Xiaomi 14 e 14 Pro nell’ottobre 2023.

La presentazione della serie Xiaomi 15 potrebbe essere ancora una volta anticipata

A darci qualche informazione in merito c’è Digital Chat Station, leaker che su Weibo ha affermato che la produzione di massa dovrebbe partire a settembre; se così fosse, la serie Xiaomi 15 potrebbe essere presentata ufficialmente al pubblico nello stesso periodo della serie 14, prevedibilmente durante il mese di ottobre, a un anno esatto di distanza dai predecessori.

Di conseguenza, ancora una volta Xiaomi 15 e 15 Pro potrebbero essere lanciati sul mercato come i primi smartphone al mondo a vantare l’ultima piattaforma hardware di Qualcomm. Se tutto va come previsto, si tratterà dello Snapdragon 8 Gen 4, System-on-a-Chipset molto importante in quanto rappresenterà la transizione dai core ARM a quelli Oryon della stessa Qualcomm. Finora sappiamo che la serie Xiaomi 15, specialmente nel modello Pro, vanterà un display particolarmente pregiato.

