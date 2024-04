Xiaomi 15 sarà il primo al mondo con la grande novità Qualcomm

Quella che ci attende sarà una futura generazione fatta di top di gamma con un aspetto radicalmente diverso dal passato, e Xiaomi 15/15 Pro sarà uno di questi. Sono anni che se ne parla, e ultimamente la stessa Qualcomm l’ha confermato a più riprese: lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà il System-on-a-Chip del cambiamento, dato che celerà un’importante novità che lo differenzierà non poco rispetto ai modelli del passato.

Xiaomi 15 e Snapdragon 8 Gen 4, un sodalizio che continuerà ad andare avanti

Crediti: NotebookCheck

Grazie all’acquisizione di NUVIA per 1,4 miliardi di dollari, Qualcomm ha dato via ai lavori per la realizzazione di una CPU Oryon proprietaria che prendesse il posto di quella ARM finora utilizzata su tutti i suoi microchip. Questo cambiamento le permetterà di non affidarsi più ai core ARM Cortex bensì a dei core personalizzati che le garantiranno un maggior controllo sull’ottimizzazione, potendo fabbricare SoC con migliori risultati in termini di performance e consumi; un po’ come fanno aziende come Apple, che fanno delle tecnologie proprietarie sui SoC il loro cavallo di battaglia.

Un assaggio di questo salto di potenza lo possiamo già avere nei primi benchmark, dove i punteggi rivelano un avanzamento notevole nelle prestazioni, anche perché fra le novità ci dovrebbero anche essere le inedite memorie RAM LPDDR6.

È fisiologico che ci sia quindi una certa curiosità attorno ai primi smartphone che saranno mossi dal prossimo Qualcomm, a partire proprio da Xiaomi 15/15 Pro, che secondo il leaker Yogesh Brar saranno i primi modelli con Snapdragon 8 Gen 4. Forte della sua pluriennale collaborazione con il chipmaker statunitense, Xiaomi continuerebbe ad avere l’esclusiva temporale, con i competitor che dovrebbero attendere i mesi successivi.

Come accaduto più volte negli anni passati, il debutto della serie Xiaomi 15 dovrebbe seguire da vicino quella dello Snapdragon di prossima generazione, e infatti abbiamo già quella che sarebbe la data di presentazione.

