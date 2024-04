Con questo kit per auto sei pronto ad ogni imprevisto: 5 accessori a meno di 150€

Cinque accessori in un unico set: lo Smart Kit per auto e outdoor targato BAYU è la soluzione definitiva per prenderti cura della tua automobile in ogni occasione ed essere pronto a qualsiasi imprevisto. L’occasione arriva da Geekmall, con un codice sconto dedicato e la spedizione gratis dall’Europa: il prezzo scende a meno di 150€!

Smart Kit per auto/outdoor BAYU è il set definitivo per la cura della tua auto, con 5 accessori fondamentali

Viaggiare in auto è piacevole e confortevole ma non sempre gli spostamenti vanno nel modo in cui ti aspetti. Per fortuna lo Smart Kit per auto/outdoor BAYU ha tutto l’occorrente per non farti trovare impreparato: si tratta di un pratico set che comprende ben 5 accessori che potremmo definire fondamentali per la cura dell’auto o per far fronte ad alcune emergenze. Il kit è utile anche per gli spostamenti outdoor – gite fuori porta, viaggi ed avventure – dato che contiene alcuni gadget utilissimi.

Power Bank : è presente una pratica batteria da 19.200 mAh con una potenza di 22,5W (USB), il supporto alla ricarica wireless da 15W, una porta Type-C e una DC da 12V. Utile per non restare mai senza energia elettrica per i tuoi dispositivi tech.

: è presente una pratica batteria da con una potenza di 22,5W (USB), il supporto alla ricarica wireless da 15W, una porta Type-C e una DC da 12V. Utile per non restare mai senza energia elettrica per i tuoi dispositivi tech. Compressore : una soluzione con una pressione massima di 150 PSI , perfetta per gonfiare gli pneumatici di piccoli e grandi veicoli (auto, fuoristrada e pick-up, moto, bici ma anche giochi).

: una soluzione con una pressione massima di , perfetta per gonfiare gli pneumatici di piccoli e grandi veicoli (auto, fuoristrada e pick-up, moto, bici ma anche giochi). Aspirapolvere portatile : l’auto è sempre pulita grazie al pratico aspirapolvere da ben 19.000 PA di potenza, con un filtro super efficace ed un’autonomia fino a 60 minuti.

: l’auto è sempre pulita grazie al pratico aspirapolvere da ben di potenza, con un filtro super efficace ed un’autonomia fino a 60 minuti. Torcia : un’unità da 1.600 Lumen , in grado di illuminare un’area ampia e con una distanza massima di 400 metri; sono presenti 5 modalità di illuminazione ed un pratico sostegno per utilizzarla come luce da campeggio.

: un’unità da , in grado di illuminare un’area ampia e con una distanza massima di 400 metri; sono presenti 5 modalità di illuminazione ed un pratico sostegno per utilizzarla come luce da campeggio. Pompa a pressione: non manca una pompa da 200 PSI per il lavaggio dell’auto, con un’autonomia fino a 40 minuti ed un tubo di 5 metri. Presenti all’appello sei ugelli multifunzione ed un serbatoio dell’acqua da 10 litri.

Il set Smart Kit per auto/outdoor BAYU comprende quindi quattro accessori ed una Power Bank che funge sia da quinto gadget che da batteria per alimentare gli altri. Il prezzo scende a 149€ grazie al doppio sconto targato Geekmall: il kit è in offerta lampo (grazie alla promo del momento, dedicata ai prodotti tech) ma è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo grazie al coupon che trovi nel box in basso! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

