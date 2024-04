Offerte Geekmall “Settimana dell’elettronica”: nuovi Coupon e sconti su monitor, incisori e non solo!

Tornano le offerte Geekmall, questa volta con la nuova promozione dedicata alla “Settimana dell’elettronica“: una valanga di sconti imperdibili, nuovi Coupon e tante occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia. Incisori laser, PC, tablet, gaming monitor, stampanti 3D ma anche robot aspirapolvere, monopattini elettrici ed accessori tech!

Su Geekmall arriva la Settimana dell’elettronica: tantissime occasioni per risparmiare tra offerte lampo e nuovi Coupon

Crediti: KTC

La Settimana dell’elettronica di Geekmall durerà fino al prossimo 26 aprile: ci sono un bel po’ di giorni disponibili per approfittare dell’iniziativa, ma – come al solito in questi casi – conviene sempre affrettarsi in modo da cogliere al volo l’occasione quanto prima. Durante tutto il periodo promozionale saranno attivi due nuovi codici sconto, entrambi validi per la sezione dedicata all’elettronica di consumo.

Coupon FYI3B85R – 10€ di sconto su una spesa di almeno 50€

– 10€ di sconto su una spesa di almeno 50€ Coupon RCAJ4WLA – 4% di sconto valido per tutti i prodotti della sezione

Tra le offerte più ghiotte del momento è impossibile non citare il monitor da gaming KTC M27T20: si tratta di un modello da 27″ di tipo HVA con tecnologia Mini LED, risoluzione 2K (2.560 x 1.440 pixel), frequenza di aggiornamento da 165 Hz ed un tempo di risposta di 1 ms (MPRT). Abbiamo a che fare con un pannello a 8 bit con il 109% della gamma DCI-P3 e il 147% di quella sRGB. Lo stand gli permette di essere ruotato anche di 90° (è possibile anche il montaggio a parete) e il retro ospita delle luci LED ambientali, per un tocco di stile aggiuntivo. Presenti all’appello 2 altoparlanti integrati e il supporto FreeSync e G-Sync. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti all’interno dell’articolo), prova a disattivare AdBlock.

Per gli amanti del fai da te Mecpow X5 Pro in promozione è l’occasione perfetta: l’incisore laser da 33W ha una potenza davvero niente male, una velocità di incisione fino a 28.000 mm/min e molteplici sistemi di protezione (come il blocco bambini e l’allarme anti-ribaltamento). Il dispositivo è accompagnato da un’untile sistema Air Assistant, con un potente flusso d’aria fino a 30 litri al minuto (per disperdere i fumi e rimuovere i detriti). L’incisore è in grado di tagliare in un solo passaggio diversi materiali come pannelli di legno da 15 mm, lastre di acrilico nero da 12 mm o lastre in acciaio da 0,01 mm.

Infine, lo Smart Kit Per Auto Bayu è imperdibile: il set comprende tutto l’occorrente per le tue avventure outdoor (ma anche per gli spostamenti urbani). Un pratico Power Bank da 19.200 mAh (con ricarica da 22,5W e wireless da 15W), un compressore con una pressione massima di 150 PSI, un aspirapolvere portatile da 19.000 PA, una potente torcia da 1.600 Lumen ed una pompa a pressione (200 PSI) per il lavaggio dell’auto (con un tubo da 5 metri e 6 ugelli multifunzione).

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le