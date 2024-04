TikTok Notes è ufficiale: il rivale di Instagram adesso in beta

Dopo leak, teaser e conferme ufficiose, in queste ore TikTok ha finalmente lanciato la nuova app Notes che mira a diventare un vero e proprio rivale di Instagram anche sul piano fotografico. Questa nuova app, infatti, permette agli utenti iscritti al noto social di ByteDance di condividere fotografie e pensieri proprio come accade sulla celebre app di Meta. Purtroppo, però, non tutti possono accedervi fin da subito.

Una nuova app per condividere foto e pensieri, direttamente da TikTok

Crediti: TikTok

Da diverse settimane si vociferava di una nuova app di TikTok che potesse far concorrenza al lato fotografico di Instagram e adesso è arrivato l’annuncio ufficiale: TikTok Notes è una nuova app con cui gli utenti del social potranno condividere post con fotografie e testo per esprimere pensieri e stati d’animo.

“Siamo nelle prime fasi di sperimentazione di uno spazio dedicato per contenuti di foto e testo con TikTok Notes. Ci auguriamo che la community di TikTok utilizzi TikTok Notes per continuare a condividere i propri momenti attraverso post fotografici. Che si tratti di documentare avventure, esprimere creatività o semplicemente condividere istantanee della propria giornata, l’esperienza TikTok Notes è progettata per coloro che desiderano condividere e coinvolgere attraverso contenuti fotografici“. ha dichiarato ByteDance con un post sui social.

La fase di sperimentazione prevede un periodo di test in cui la nuova app di TikTok sarà disponibile soltanto in Australia e Canada, con nuovi paesi che verranno raggiunti soltanto nei prossimi mesi. Per l’Italia (e l’Europa più in generale) potrebbe trattarsi quindi di un’attesa abbastanza lunga.

