Xiaomi UREVO E3S scende a 210€: il tapis roulant smart, con display LED e salvaspazio!

Torna in forma prima dell’estate si può: basta rimboccarsi le maniche, armarsi di pazienza e di buona volontà, ma soprattutto c’è bisogno di un valido alleato. Se non sei un tipo da palestra allora il tapis roulant Xiaomi UREVO E3S è la soluzione perfetta dato che permette di allenarsi direttamente a casa, con una spesa minima (grazie all’offerta con codice sconto di Geekbuying) e senza la preoccupazione di un prodotto ingombrante!

Codice sconto Xiaomi UREVO E3S: il tapis roulant salvaspazio per tutte le tasche, ora al miglior prezzo su Geekbuying

Rispetto al modello UREVO 3S, la versione E3S presenta alcune differenze che contribuiscono a far abbassare il prezzo. La velocità massima sale a 10 km/h (anziché 6 km/h) ma non è presente l’inclinazione automatica; niente paura perché è comunque possibile ovviare grazie ad un sistema con inclinazione manuale. Bastano due secondi per estrarre i due piedini anteriori ed il gioco è fatto: il tapis roulant potrà beneficiare di una leggera inclinazione (3%), in modo da rendere l’allenamento più interno. Come il fratello maggiore, anche Xiaomi UREVO E3S è dotato di una struttura salvaspazio: il tappeto è facile da spostare e semplice da riporre, dato che sta comodamente sotto il letto o il divano. È presente un display LED per visualizzare i vari parametri dell’allenamento mentre i controlli sono affidati o ad un apposito telecomando (c’è anche un alloggiamento magnetico) o allo smartphone, dato che pariamo di una soluzione smart.

Il tapis roulant salvaspazio Xiaomi UREVO E3S scende a soli 210€ grazie al nuovo codice sconto dello store Geekbuying: inoltre la spedizione gratis dall’Europa ti permette di ricevere in tempi celeri il tuo nuovo alleato per l’allenamento a casa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

