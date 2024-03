Xiaomi UREVO 3S è il tapis roulant smart e salvaspazio, con 9 livelli di inclinazione

Anche se manca ancora un po’ di tempo all’arrivo della primavera, sappiamo bene come andrà a finire: in un lampo sarà il momento del risveglio della natura e basterà un altro battito di ciglia per dare il benvenuto alla bella stagione. Meglio non tergiversare: se sei in cerca di una soluzione per metterti in forma parti fin da ora con il tapis roulant Xiaomi UREVO 3S, l’ultimo modello top del brand cinese. È smart, salvaspazio ed è subito in offerta con codice sconto (ovviamente con spedizione EU, per la massima celerità).

Codice sconto Xiaomi UREVO 3S: il tapis roulant salvaspazio è in offerta con spedizione dall’Europa

Crediti: UREVO

Il brand UREVO è uno dei partner storici di Xiaomi, attivo su YouPin e altre piattaforme. Abbiamo già avuto a che fare con altri prodotti della compagnia, soluzioni per il fitness a casa a prezzo accessibile e di qualità e Xiaomi UREVO 3S non fa eccezione. Il nuovo tapis roulant è un modello salvaspazio, caratterizzato dalla sola pedana dotata anche di rotelle nella parte anteriore (per agevolare gli spostamenti). Il dispositivo è realizzato con una struttura robusta e ben 9 livelli di inclinazione, in modo da alzare il livello di sfida e trasformare anche la più sobria delle sessioni di jogging in una sfacchinata.

Crediti: UREVO

Il tutto mantenendo dimensioni compatte: il tapis roulant è alto 16,5 cm e può essere riposto con facilità sotto letti e divani. Inoltre si tratta di una soluzione smart, gestibile tramite l’app per smartphone; sono presenti anche un pratico telecomando ed un display LED per visualizzare i dati della corsa in tempo reale mentre la velocità massima è di 6 km/h.

Crediti: UREVO

Insomma, Xiaomi UREVO 3S è un tapis roulant pensato per camminate o jogging leggero, ma grazie ai vari livelli di inclinazione le cose si fanno ancora più interessanti. Il prezzo scende a 400€ utilizzando il codice sconto di Geekbuying (lo trovate nel box in basso), con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

