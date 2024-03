Alleluja: i flagship next-gen avranno batterie più grandi che mai

Anche se siamo ben lontani dal poter utilizzare uno smartphone senza preoccuparci della sua batteria, è innegabile che i produttori abbiano fatto passi in avanti. E non mi riferisco alle tecnologie di ricarica, divenute talmente portentose da poter caricare un telefono in pochi minuti, ma alle batterie stesse. Prendiamo per esempio Xiaomi: se il suo flagship del 2020, Mi 10 Ultra, contava su una 4.500 mAh, lo Xiaomi 14 Ultra del 2024 vanta una più capiente 5.000 mAh pur essendo leggermente più compatto. E il motivo è presto detto, ovvero la creazione e l’utilizzo di batterie ad alta densità.

L’evoluzione tecnologica porterà batterie sempre più grandi sugli smartphone

Secondo il celebre leaker Digital Chat Station, questo avanzamento dell’industria tecnologica renderà possibile ciò che fino a non troppi anni fa sembrava impensabile, cioè avere grandi batterie su telefoni di fascia alta e non soltanto su telefono pensati per sacrificare determinate specifiche in favore di un’unità più ampia. Uno dei modi per avere batterie con amperaggi tali è la tecnologia silicio-carbonio, materiali che se utilizzati per l’anodo della batteria permettono di aumentarne la densità rispetto alle classiche batterie al litio.

Grazie al progresso raggiunto con le batterie ad alta densità, sarà fattibile avere top di gamma fino a 6.000 mAh, ma anche smartphone pieghevoli a 5.700 mAh così come flip phone a 5.000 mAh. Se si parla di foldable, modelli come Samsung Galaxy Z Fold 5 e OPPO Find N3/OnePlus Open hanno batterie da 4.400 e 4.800, con esponenti come Honor Magic V2 e Huawei Mate X5 che arrivano a 5.000, mentre per quelli a conchiglia ci sono modelli come Samsung Galaxy Z Flip 5 e RAZR 40 Ultra a 3.700 e 3.800 mAh oppure OPPO Find N3 Flip e Huawei Pocket 2 a 4.300 e 4.500 mAh.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le