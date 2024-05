TicWatch Pro 5 Enduro ufficiale: più resistente, più autonomia

A un anno dal lancio del modello standard, TicWatch Pro 5 Enduro rinnova la serie Pro e lo fa presentandosi con fattezze più tipiche degli smartwatch rugged. La sua novità principale è però la maggiore autonomia, potendo vantare una batteria capace di durare per moltissimo tempo.

TicWatch Pro 5 Enduro ufficiale: quali sono le novità rispetto al modello standard

Crediti: Mobvoi

Nell’unica colorazione Obsidian, TicWatch Pro 5 Enduro ha una cassa realizzata in acciaio inox, alluminio serie 7000 e nylon con fibra di vetro, il tutto con certificazione 5ATM per le immersioni e MIL-STD-810H contro le cadute. Misura 50,15 x 78 x 11,95 mm per 44,7 grammi di peso, e lateralmente troviamo corona girevole e tasto fisico per muoversi nella UI. Ha uno schermo OLED da 1,43″ 466 x 466 pixel con densità di 326 PPI, Always-On e protezione in vetro di zaffiro contro i graffi.

Grazie alla tipica tecnologia con doppio display creata da Mobvoi, con pannello Ultra-Low Power, questo smartwatch arriva fino a 45 giorni quando utilizzato in modalità Essential, scendendo a 90 ore in modalità Smart senza limitazioni di sorta; questo grazie a una batteria da 628 mAh che con la ricarica rapida offre 2 giorni d’autonomia con 30 minuti di carica. Ci sono poi Snapdragon W5+ Gen 1 a 22 nm con memorie da 2/32 GB e sistema operativo Wear OS 3.5.

L’app TicHealth permette di monitorare salute e attività fisica, fra frequenza cardiaca, SpO2, VO2 Max, velocità di recupero, sonno con rilevamento del russamento, stress e otre 110 modalità sportive, di cui alcune nuove come padel, sci di fondo, estensione dorsale, stepper, crusher e altre ancora, con supporto Strava, Adidas Running, Nike Run Club e altre app di settore. A supporto dell’attività c’è il GPS con GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou e sensori quali bussola e barometro, oltre che Bluetooth 5.2, NFC, speaker e microfono.

TicWatch Pro 5 Enduro è disponibile in Italia al prezzo di vendita di 359,99€.

