Microsoft Copilot si aggiorna e semplifica la scrittura dei prompt

Con l’aumentare della popolarità dei chatbot con intelligenza artificiale è diventato sempre più importante saper scrivere bene le proprie richieste e prompt per ottenere i risultati desiderati. Sembra saperlo bene Microsoft che ha deciso di aggiornare l’AI di Copilot per semplificare la scrittura e le interazioni, in modo che gli utenti possano trovare più facilmente risposta alle proprie domande.

Il nuovo aggiornamento di Microsoft Copilot auto-completa i prompt e le richieste

Crediti: Microsoft

Spesso gli utenti non riescono ad utilizzare correttamente i chatbot con AI a causa di richieste non proprio esaustive per l’intelligenza artificiale, quindi Microsoft ha deciso di risolvere il problema aggiungendo a Copilot una funzione di auto-completamento del prompt, offrendo contemporaneamente dei suggerimenti mentre si scrive la propria richiesta. Per esempio, iniziando a scrivere “riassumi“, il sistema suggerirà opzioni come “le ultime 10 mail non lette” oppure altri dettagli relativi alle applicazioni di Office.

Microsoft inoltre, sta lavorando anche ad una funzione di Rewrite (riscrittura), che trasforma un prompt semplice in uno più elaborato arricchendo di dettagli la propria domanda. In questo modo il chatbot dovrebbe essere in grado di rispondere in modo più dettagliato, soddisfacendo la richiesta inviata dall’utente. Gli abbonati Microsoft 365, invece, potranno creare e condividere i prompt con gli altri utenti nel Copilot Lab, in modo da fornire delle richieste già pronte che andranno solo modificate in base alle proprie esigenze.

