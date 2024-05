Realme GT Neo 6 ufficiale: è il flagship col display da record

Dopo aver fatto la conoscenza del modello SE, Realme GT Neo 6 fa il suo debutto ufficiale e lo fa portando con sé una dotazione tecnica di alto livello. Non soltanto nello schermo, che possiede uno dei primati del settore, ma anche nel resto delle specifiche, con novità che lo pongono nella fascia alta del mercato.

Realme GT Neo 6 presentato ufficialmente: tutte le sue novità

Crediti: Realme

Con dimensioni pari a 162 x 75,1 x 8,7 mm, peso di 191 grammi e certificazione IP65, Realme GT Neo 6 ha dalla sua uno schermo BOE AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI e sensore ID ottico. Oltre alla tecnologia LTPO 1-120 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz, ha protezione Gorilla Glass Victus 2 e luminosità massima di 1.600 nits che può toccare quota record di 6.000 nits, la più alta mai vista su uno smartphone.

Lo schermo è lo stesso della succitata variante SE, ma cambia la piattaforma hardware, sempre Qualcomm ma con Snapdragon 8s Gen 3 con impianto di raffreddamento da 10.014 mm2. È un SoC TSMC a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520), GPU Adreno 735 e memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0, con Geek Performance Panel 2.0 per configurare le frequenze di CPU e GPU.

Dentro c’è anche una batteria sempre da 5.500 mAh ma capace di caricarsi più rapidamente a 120W. Non cambia la fotocamera, una doppia 50+8 MP f/1.9-2.2 con Sony IMX882, OIS e ultra-grandangolare Sony IMX355, così come la selfie camera Sony IMX615 da 32 MP f/2.5. Le restanti specifiche includono connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS a doppia frequenza, NFC, sensore IR, vibrazione lineare X-Axis, USB-C 2.0, speaker stereo, software Android 14 e Realme UI 5.0.

Realme GT Neo 6 è stato presentato in Cina al prezzo di 2.099 CNY (270€) per la variante da 12/256 GB, salendo a 2.399 CNY (309€) per quella da 16/256 GB, 2.699 CNY (348€) per quella da 16/512 GB e 2.999 CNY (386€) per quella da 16 GB/1 TB.

