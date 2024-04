Realme GT Neo 6 SE ufficiale: ha un display da top di gamma, ma costa pochissimo!

La compagnia cinese ha completato la serie top GT 5, ha lanciato la gamma Realme 12, dopodiché si è dedicata principalmente a budget phone. Ora è il momento di passare alla famiglia GT Neo, dopo un bel po’ di mesi di assenza, e lo fa con un dispositivo nuovo di zecca mosso da uno degli Snapdragon del momento. Ecco Realme GT Neo 6 SE, insieme a tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in Cina).

Realme GT Neo 6 SE: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo medio gamma

Design e display

Crediti: Realme

Il design di Realme GT Neo 6 SE richiama quello del precedente GT Neo 5 SE, grazie ad alcuni elementi in comune, ma riesce comunque a trovare una sua identità. Il telefono presenta tre moduli circolari contenenti due sensori fotografici ed un doppio flash LED; questi sono inclusi in una banda orizzontale lucida, mentre il resto della scocca presenta una finitura opaca. Frontalmente trova spazio uno degli elementi più interessati di questo smartphone, ossia il display. Si tratta di uno schermo AMOLED prodotto da BOE, un pannello da 6,78″ 1.5K con una serie di caratteristiche di tutto rispetto.

Crediti: Realme

Per prima cosa si tratta di un display con tecnologia LTPO (fino a 120 Hz), cosa rara in questa fascia di prezzo; inoltre parliamo di uno schermo in grado di raggiungere la luminosità di picco record di ben 6.000 nit. Tra le altre chicche troviamo delle cornici particolarmente ottimizzate, il PWM Dimming a 2.160 Hz e un vetro protettivo Gorilla Glass Victus 2. Inoltre Realme ha introdotto per la prima volta un sistema automatico contro l’affaticamento degli occhi tramite AI, che regola luminosità e temperatura dello schermo osservando gli occhi dell’utente (e il livello di stanchezza di questi). Infine, è presente la certificazione IP65 per la scocca (contro acqua e polvere).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Realme

Le specifiche tecniche di Realme GT Neo 6 SE si basano sullo Snapdragon 7+ Gen 3, chipset di fascia media preso parecchio in considerazione grazie alla presenza di specifiche mutuate dallo Snapdragon 8 Gen 3, il SoC dei top di gamma. Per le memorie abbiamo fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage UFS 4.0; il tutto è alimentato da 5.500 mAh di batteria con ricarica da 100W. A gestire le temperature, un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore (con una superficie ampia, da 10.014 mm²).

Il software è basato su Android 14 ed è stato inserito il nuovo assistente smart Xiaobu, dotato di funzioni di intelligenza artificiale (come la traduzione in tempo reale, il riassunto dei contenuti tramite AI ed altro ancora). Il comparto fotografico poggia sul sensore principale IMX882 di Sony, da 50 MP e con stabilizzazione ottica, accompagnato da un ultra-grandangolare. Nel punch hole centrale trova spazio una selfie camera da 32 MP.

Realme GT Neo 6 SE – Scheda tecnica

Crediti: Realme

Dimensioni di 162 x 75,1 x 8,65 mm per 191 grammi

Certificazione IP65

Display curvo AMOLED (BOE) 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di 6.000 nit , 450 PPI, profondità colore a 10 bit , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz, luminosità di picco di , 450 PPI, profondità colore a , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520)

GPU Adreno 732

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, speaker stere, sensore IR

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.88-2.2 con IMX882, OIS e ultra-wide IMX355 da 112°

f/1.88-2.2 con IMX882, OIS e ultra-wide IMX355 da 112° Selfie camera da 32 MP f/2.45 IMX615

f/2.45 IMX615 Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Realme GT Neo 6 SE – Prezzo e uscita

Il nuovo Realme GT Neo 6 SE ha debuttato in Cina l’11 aprile, al prezzo di partenza di circa 218€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili, mentre per quanto riguarda le colorazioni il dispositivo è stato lanciato con scocca Silver o Green. Al momento non ci sono dettagli in merito all’uscita Global.

8/256 GB – 1.699 CNY ( 218€ )

) 12/256 GB – 1.899 CNY ( 244€ )

) 16/256 GB – 2.099 CNY ( 275€ )

) 16/512 GB – 2.399 CNY (314€)

