Google Magic Editor diventa gratis per tutti su Android e iOS, ma con delle limitazioni

Dopo essere arrivato su smartphone Pixel come funzione esclusiva e approdando in seguito su Google Foto come parte dell’abbonamento One, il Magic Editor con intelligenza artificiale potrà essere finalmente utilizzato gratuitamente da tutti gli utenti sia su dispositivi Android che iOS. Ovviamente, per non lasciar decadere del tutto l’esclusività, saranno applicate delle limitazioni rimovibili soltanto con abbonamento.

Google Magic Editor potrà essere utilizzato su Google Foto anche senza abbonamento

Crediti: Google

Google ha annunciato che a partire dal 15 maggio, gli strumenti della suite Magic Editor come Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait light potranno essere utilizzati gratuitamente tramite Google Foto sia sugli smartphone e tablet Android che sui dispositivi iOS. Questo significa che per usufruire dell’intelligenza artificiale per il ritocco fotografico non sarà più necessario possedere un Pixel Phone oppure un’abbonamento One.

Il piano gratuito, tuttavia, includerà delle limitazioni: tramite Google Foto sarà possibile effettuare soltanto 10 salvataggi al mese di immagini e fotografie modificate tramite Magic Editor. Per superare questo limite sarà necessario utilizzare un dispositivo Pixel oppure effettuare l’iscrizione ad un piano di abbonamento Google One da 2TB o superiore.

L’appuntamento, quindi, è fissato per la metà del mese di maggio: per assicurarvi di poter utilizzare il Magic Editor vi consigliamo di verificare i requisiti minimi messi a disposizione da Google sulla pagina ufficiale del supporto.

