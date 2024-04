Il “ghost touch” continua a colpire gli Apple Watch: la compagnia indaga sul problema

Gli utenti di Apple Watch negli ultimi tempi stanno, loro malgrado, sperimentando un fastidioso problema che affligge gli smartwatch prodotti dall’azienda di Cupertino. Di tanto in tanto, il dispositivo sembra essere come posseduto da un fantasma che inizia ad effettuare tocchi a caso sullo schermo, con il rischio di digitare cose a caso e di bloccare lo smartwatch nel caso in cui ci si trovi nella schermata di sblocco (come potete osservare nel video qui sotto).

Il problema dei tocchi fantasma su Apple Watch continua ad infastidire gli utenti

Il “ghost touch, questo il nome attribuito al problema, sembrava affliggere soltanto Apple Watch Series 9 e Ultra 2, ma con un nuovo memo inviato agli Authorized Service Providers, l’azienda guidata da Tim Cook ha specificato che il problema potrebbe avvenire anche su Series 7, Series 8 e il primo modello Ultra. La nota positiva è che non si tratterebbe di un difetto hardware, bensì di un bug nel software del dispositivo.

Apple, infatti, ha chiesto di non inviare in assistenza i dispositivi che presentano questo problema, ma di attendere pazientemente un aggiornamento del sistema operativo watchOS che dovrebbe arrivare presto. Per mitigare il problema, il team ha anche fornito una soluzione temporanea che consiste nel riavvio forzato del Watch.

Per eseguire un riavvio forzato è necessario tenere premuti entrambi i pulsanti di Apple Watch per 10 secondi, tempo sufficiente ad azionare un completo reboot del dispositivo. Dopo il riavvio, il problema dovrebbe sparire, ma potrebbe comunque ripresentarsi fin quando non sarà risolto definitivamente il bug.

