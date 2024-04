Motorola Edge 50 Ultra sarà il vero flagship: immagini, specifiche e benchmark

Aggiornamento 11/04: Edge 50 Ultra fa la sua apparizione su GeekBench, trovate i dettagli nell’articolo.

Come previsto, la nuova serie Edge 50 di Motorola sarà composta da molteplici modelli, e quello principale sarà Motorola Edge 50 Ultra. Altrove sarà conosciuto come Moto X50 Ultra, altrove come Moto Edge+ (2024) ma il risultato sarà il medesimo, ovvero uno smartphone che proporrà al pubblico una scheda tecnica di fascia alta, anche se non altissima.

Motorola Edge 50 Ultra trapela in rete: ecco come sarà fatto il nuovo flagship

Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines

Le immagini render ci svelano un Motorola Edge 50 Ultra disponibile in tre colorazioni, una Light Beige e due in ecopelle Black e Peach Fuzz in collaborazione con l’ente cromatico PANTONE. Avrebbe un display curvo OLED con punch-hole centrale da da 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 165 Hz.

A differenza di Edge 50 Pro, che sarà alimentato dallo Snapdragon 7 Gen 3, Motorola Edge 50 Ultra alzerà l’asticella adoperando il recente Snapdragon 8s Gen 3. Realizzato da TSMC a 4 nm, è una versione meno potente dello Snapdragon 8 Gen 3, con CPU octa-core Kryo (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) e GPU Adreno 735. Con questa configurazione, lo smartphone ottiene un punteggio di 1.947/5.149 su GeekBench, in linea con quanto visto con Redmi Turbo 3.

Si parla poi di Android 14 con la nuova interfaccia proprietaria Hello UI e tre anni di aggiornamenti Android, mentre le restanti specifiche prevedrebbero fino a 12/512 GB di memorie, batteria da 4.500 mAh con ricarica 125W, wireless a 50W e una fotocamera da 50 MP con l’aggiunta di ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale.

La data di presentazione è ufficialmente fissata per il prossimo 16 aprile, giorno in cui scopriremo anche gli altri modelli della famiglia di smartphone Motorola, Edge 50 Fusion ed Edge 50 Pro.

